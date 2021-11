Altwarmbüchen

An warmen Sommertagen ist der Altwarmbüchener See ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, Paare und Freunde. Auch an sonnigen Frühjahrs- und Herbsttagen ist das Isernhagener Naherholungsgebiet ein Ziel von etlichen Spaziergängern, Radlern und Sportlern. Am Sonnabend gibt es keine Karawanen rund um den See herum. Dennoch spazieren, radeln und joggen reichlich Menschen entlang des Gewässers in Altwarmbüchen – und das trotz niedriger Temperaturen und bedeckten Himmels.

Drei Mädchen picknicken am Sandstrand

Picknick im Herbst: Auf einer karierten Decke sitzen Diana und die Zwillingsschwestern Thea und Greta. Die drei Zwölfjährigen haben sich am Sonnabend am Altwarmbüchener See getroffen – und am nördlichen Sandstrand eine kleine Tafel aufgebaut. Mit im Gepäck haben die drei Äpfel, Mandarinen sowie Rohkost: In Streifen geschnittene Gurke und Paprika. Getränke und ein Kerzenleuchter garnieren die Decke. Auch Brot und Marmelade gehören zu den Leckereien, die sie mitgebracht haben. „Leider haben wir das Messer zum Schmieren vergessen“, sagt Diana aus Altwarmbüchen. Auf Süßes müssen die drei Freundinnen dennoch nicht verzichten: Es gibt noch Spekulatius und Weingummi.

Diana, Thea und Greta sind zwar die einzigen Picknickgäste am Altwarmbüchener See. Aber bei Weitem nicht die einzigen, die den Herbsttag an dem Gewässer genießen. Gleich nebenan buddelt Till Rux mit seiner Tochter Pia im Sand. Der Mann aus Sehnde befördert seine zweijährige Tochter im Bollerwagen samt allerlei Sandspielzeug vom Parkplatz am Ende der Seestraße zum Strand. Zwei Stunden haben Vater und Tochter sich dort vergnügt. „Wir haben keinen See in Sehnde, da nehme ich den Weg in Kauf“, sagt Rux während sich seine Tochter Pia mit Gemüse-Snacks stärkt.

Wenn sich die Blätter der Bäume bunt färben, nutzen viele Spaziergänger, Radfahrer und Sportler den Rundweg um den Altwarmbüchener See. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ehepaar läuft jeden zweiten Tag um Altwarmbüchener See

Die Blätter der Bäume rund um den Altwarmbüchener See sind bunt gefärbt. Der Himmel ist am Sonnabend trübe. „Wie laufen jeden zweiten Tag um den See“, sagt Ulrike von Hammerstein. Der 64-Jährigen und ihrem Mann Christoph ist das Wetter egal. 10.000 Schritte wollen sie dann schaffen. „Einmal um den See herum sind es schon mal 6000 Schritte“, sagt die Frau aus Isernhagen-Süd. So schön die Runde rund um den See sei, „ein Manko ist der ständige Müll und insbesondere im Sommer, wenn viele Menschen dort grillen“, sagt Ulrike von Hammerstein. Ihr Vorschlag: Die Gemeinde sollte mehr Mülleimer aufstellen oder sie häufiger leeren.

Das Naherholungsgebiet in Altwarmbüchen steuern auch Radfahrer gern an. „Eine Runde ist 3,6 Kilometer lang“, berichtet Dietmar Langer aus Altwarmbüchen. Das ist für den 67-Jährigen eine passable Distanz, die er auch zwei- oder dreimal wiederholt. „Dann bin ich an der frischen Luft und gerade während der Pandemie konnte ich mich mit Abstand draußen bewegen“, sagt Langer und radelt auf dem Rundweg weiter.

Frank Siebert rudert das ganze Jahr durch, nur wenn Eis den Altwarmbüchener See bedeckt, pausiert der 52-Jährige. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ruderer betreibt sein Sport ganzes Jahr – außer bei Eis

Der Altwarmbüchener See ist zudem ein Revier für Ruderer und Segler. Frank Siebert aus Misburg betreibt seinen Rudersport das ganze Jahr auf den See – und auch am Sonnabend. Er ist Mitglied im Wassersportverein Altwarmbüchen. Alle zwei oder drei Tage bereitet er sein Boot für eine Ausfahrt vor. „Das hängt von meiner Zeit ab“, sagt er. Der 52-Jährige rudert nur nicht, wenn der See festfriert. „Mein Sport ist ein Ventil in der Pandemie“, sagt Siebert. Allein auf dem Wasser zu sein, mache den Kopf frei.

Spaziergänger und Radfahrer genießen den Rundweg um den Altwarmbüchener See. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auch Albert Singer aus Altwarmbüchen treibt Sport am Altwarmbüchener See. Der 38-Jährige joggt allerdings. Die Strecke entlang des Sees kennt er aus dem Effeff. Seit mehr als zehn Jahren absolviert der Verwaltungsangestellte dort sein Fitnesstraining. Der See habe zu jeder Jahreszeit einen Reiz. „Aber im Herbst, wenn sich die Blätter wie im Indian Summer färben, mag ich es besonders gern“, sagt der Altwarmbüchener.

Rundgang am Altwarmbüchener See tut so gut

Eigens für einen Spaziergang um den Altwarmbüchener See kommt Ulrike Steinhof aus Burgdorf angereist. „Wir sind früher schon mit unseren Kindern hier gewesen“, erzählt die 64-Jährige. Zum Baden sei die Familie allerdings immer an den Kirchhorster See gefahren. Nach einem Einkauf im Altwarmbücherner Einkaufszentrum, hat die Burgdorferin frische Luft geschnappt. Rund 50 Minuten dauere der Rundgang. „Das tut so gut“, sagt sie.

Von Katerina Jarolim-Vormeier