Altwarmbüchen

Des einen Freud ist des anderen Sorge. Wenn das alte Kirchengebäude der Christophorusgemeinde bis auf den Kirchraum selbst voraussichtlich Mitte August dem Abrissbagger zum Opfer fällt, um Platz für einen Neubau zu schaffen, ist das sicherlich ein Grund zur Freude. Für die Ehrenamtlichen, die in den Räumen der Kirchengemeinde bisher für die Langenhagener Tafel Lebensmittel an bedürftige Isernhagener ausgeben, stehen diese dann allerdings nicht mehr zur Verfügung.

Deshalb haben sie beim Altwarmbüchener Ortsrat angefragt, ob es möglich sei, für die Ausgabe dann die Begegnungsstätte an der Riehe zu nutzen. Die Politiker um Ortsbürgermeister Philipp Neessen ( SPD) stehen dem Anliegen wohlwollend gegenüber. Wenn die zwischenzeitlich wegen des Coronavirus geschlossene Begegnungsstätte dann wieder geöffnet ist, stünde dem nichts entgegen. So hieß es zumindest in der jüngsten Ortsratssitzung.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler