Altwarmbüchen

Die Belegschaft des Beratungshauses Global CT hat bei einer Tombola 600 Euro für den Verein Caspo aus Altwarmbüchen gesammelt. Das Geld wurde nun übergeben. Im Vorfeld hatten sich die Mitarbeiter über die Projekte des gemeinnützigen Vereins informiert. Das Unternehmen, das seinen Sitz ins Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See verlegt hatte, beschäftigt sich mit Consulting und Projektmanagement. Ihm lägen aber auch wohltätige Projekte am Herzen, so Geschäftsführer Philip Lutz.

Der Verein Caspo übernimmt in Altwarmbüchen gesellschaftliche Verantwortung und setzt sich mit seinem Sozialkaufhaus 2.HeimArt, dem Antikbuchladen Abgestaubt und der Flüchtlingsberatungsstelle Grata für die Mitmenschen ein. Auch Global CT möchte soziale Verantwortung übernehmen und unterstützt junge IT-Experten aus Albanien, sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu etablieren.

Lesen Sie auch

Von Elsa Scholz