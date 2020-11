Isernhagen

Es sei kein Ferrari und kein Rolls-Royce, sagt Heinz Gerber. Dennoch sei der Kauf der alten Feldbahnlokomotive mit der Bezeichnung Diema DS30 2054 für den Schweizer „wie ein Sechser im Lotto“ gewesen. Der 63-Jährige, der genauso alt ist wie die Lok, hat in liebevoller Arbeit dafür gesorgt, dass ein Stück Altwarmbüchener Geschichte erhalten bleibt und nun aufgehübscht auf einer etwa 500 Meter langen Strecke als Bözenegg-Eriwis-Bahn zur früheren Tongrube im Jurapark Aargau rollt.

Lok fährt ab 1957 Ton zu Flemmingschen Ziegelwerken

1957 hat die Diepholzer Maschinenfabrik die Lok mit einer Spurweite von 50 Zentimetern an die Flemmingschen Ziegelwerke ausgeliefert. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover betrieb in Garbsen und Altwarmbüchen Ziegeleien. Von der Tonkuhle, zwischen Kircher Straße und Helleweg gelegen, führten die Gleise vorbei an der Isernhagener Straße, dem Farrelweg, der Bernhard-Rehkopf-Straße bis zur Ziegelei nahe der Hannoverschen Straße.

Die Feldbahn überquert den Farrelweg in Altwarmbüchen. Der Fotograf Horst Moch nahm das Bild von der Bernhard-Rehkopf-Straße aus auf. Quelle: Horst Moch/Gemeindearchiv Isernhagen

Bis zur Schließung der Grube in Altwarmbüchen im Jahr 1978 blieb die fünfeinhalb Tonnen schwere Lok mit ihren 45 PS im Einsatz. Danach verkaufte das Unternehmen sie an den Hersteller Diema zurück. „Das war damals durchaus so üblich“, erklärt Gerber. Die Lok wurde umfangreich umgebaut und war ab 1983 für die im Tiefbau tätige Firma Zschokke in der Schweiz im Einsatz. Über weitere Stationen landete sie schließlich kurz vor der Jahrtausendwende bei einer weiteren Schweizer Firma, die sie einlagerte.

Nach Zeitungsanzeige erhält Gerber seine Lok

2005 hatte der seit seiner Kindheit von Feldbahnen begeisterte Gerber 50 Meter Schienen und zwei Rollwagen von einer alten Sägerei nahe seines Wohnortes gekauft. Somit fehlte nur noch eine Lok. Gerber gab eine Anzeige auf, die ein Mitarbeiter des Unternehmens, bei dem das Fahrzeug einlagerte, las und der den Interessenten kontaktierte.

Hartes Stück Arbeit: Heinz Gerber bringt die heruntergekommene Lok wieder in Schuss und modifiziert sie leicht. Quelle: Heinz Gerber

Der gelernte Elektromechaniker machte sich ab 2006 daran, die Lok in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. „Wenn ich etwas mache, dann soll es auch schön werden“, sagt Gerber. Er durfte die Lok in einer großen Lagerhalle eines Freundes unterstellen. Sie wurde gelb mit einem schwarzen Zierband lackiert, erhielt neue Scheinwerfer sowie Lüftungsgitter, Elektrik und Schalthebel. Zudem musste Gerber das Horn austauschen. „Das alte machte einen markerschütternden Lärm“, erinnert er sich. „Klar, es musste ja trotz Presslufthammer und Gehörschutz immer noch laut genug sein, damit die Arbeiter den Zug hören konnten.“

Wiedersehen zweier alter Bekannter: Die Lok von Heinz Gerber (links) trifft bei einer Probefahrt ein kleineres Modell, das ebenfalls früher in Altwarmbüchen im Einsatz gewesen ist. Quelle: Heinz Gerber

Bereits bei der ersten Probefahrt am 13. Mai 2006 folgten eine große Überraschung und ein kurioses Wiedersehen für Gerber. Auf einem alten Gleis der Ziegelei Schumacher stand die Lok DS20 2638. „Die war ab 1963 ebenfalls in Altwarmbüchen im Einsatz und landete über Umwege ebenfalls in der Schweiz“, sagt Gerber. Die kleinere, rot lackierte Lok hatte – anders als Gerbers Errungenschaft – einen offenen Führerstand.

Schließlich bestand die Möglichkeit für den leidenschaftlichen Bastler und Sammler, seine Lok samt selbst gebauten Wagen auf den stillgelegten Gleisen in der Region Bözenegg zur alten Tongrube Eriwis mit bis zu zwölf Stundenkilometern fahren zu lassen. Etwa einmal in der Woche ist er bei schönem Wetter unterwegs. „Es ist mein Hobby, meine Leidenschaft und soll Spaß machen“, sagt er. Deshalb will er sich nicht auf bestimmte Fahrzeiten festlegen. „Kommerziell darf ich die Bahn sowieso nicht betreiben“, erklärt er. Heißt: Ein Fahrkartenverkauf ist ausgeschlossen.

Heinz Gerber ist bei schönem Wetter einmal in der Woche mit seiner Bözenegg-Eriwis Bahn unterwegs. In seinem selbst gebauten Wagen nimmt er gern interessierte Besucher mit, allerdings verzichtet er in der Corona-Zeit darauf. Quelle: BEB

Gerber ist noch immer auf der Suche nach Dokumenten bezüglich seiner kleinen Lok. „Wenn es jemanden in Isernhagen gibt, der mir Fotos oder andere Informationen zukommen lassen kann, wäre ich sehr glücklich“, sagt er. Wer Material besitzt, kann dieses an info@bebrail.ch mailen.

