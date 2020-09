Altwarmbüchen

Dem einen oder anderen Bürger dürfte es aufgefallen sein: Der Bücherschrank, der seit fast zehn Jahren auf dem Rathausplatz in Altwarmbüchen steht, ist verschwunden. Das hat nicht nur mehrere Nutzer überrascht. Auch der Ortsrat wunderte sich, wo das öffentliche Möbelstück denn nun geblieben sei.

Bücherschrank muss für neues Zentrum weichen

Die Aufklärung durch die Gemeindeverwaltung führte allerdings im Ortsrat erst recht zu Verwunderung: Der Bauhof hat den Bücherschrank entsorgt. Laut Verwaltung musste er für die anstehende Sanierung des Zentrums weichen, die im Oktober starten soll. Eigentlich war der Plan, den Bücherschrank einzulagern und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aufzustellen. „Bei der Überprüfung musste jedoch festgestellt werden, dass eine erfolgreiche Instandsetzung vor Wiederaufstellung den eigentlichen Wert des Bücherschrankes überstiegen hätte“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Kurzum: Er war zu kaputt, als dass sich eine Reparatur noch gelohnt hätte.

Anzeige

Lesen Sie auch: Ein Jahr Baustelle – So wird das Zentrum in Altwarmbüchen saniert

Weitere HAZ+ Artikel

Ist ein Bücherschrank überhaupt noch nötig?

Ein neuer Bücherschrank, so rechnet die Verwaltung vor, würde wohl mit 2500 Euro zu Buche schlagen. Der erste war 2011 aus Spendenmitteln und auf Initiative des Ortsrates angeschafft worden, seit 2017 kümmerte sich der Verein Caspo ehrenamtlich um das Einstellen und Aussortieren der gespendeten Bücher, die sich jeder dort kostenlos entnehmen konnte. Ob es eine Neuauflage der Büchertauschbox geben wird, ist noch offen. Die Gemeindeverwaltung stellt infrage, ob es so ein Angebot überhaupt noch gebraucht werde – in Sichtweite von Gemeindebücherei und Bücherladen im Zentrum. Zudem war der Schrank auch mehrere Male beschädigt worden.

Der Ortsrat wollte sich in seiner jüngsten Sitzung nicht so einfach davon verabschieden. „Es kommt schon ein schales Gefühl auf, wenn ein Schrank einfach abgebaut und weggeschmissen wird“, kritisierte Arne Grävemeyer ( CDU). Grundsätzlich sei der Bücherschrank eine gute Sache gewesen. „So ein Kulturgut muss unbedingt erhalten bleiben“, forderte auch Heiko Weichert (Bürgerstimme). Dem konnte auch Ute Bobe (parteilos) nur zustimmen. „Das Angebot hat sich etabliert – ob der Standort allerdings noch der richtige ist, das muss man überlegen“, sagte sie. Ihr persönlich kämen auch andere Standorte wie in der Nähe des Familienzentrums im Neubaugebiet – weiter entfernt von Gemeindebücherei und Bücherläden – spontan in den Sinn.

Diskussion nach Abschluss der Bauarbeiten

Die Diskussion, wann, wie und wo es wieder einen Bücherschrank in Altwarmbüchen geben soll, wird nun aber erst nach der Zentrumssanierung im nächsten Jahr weitergeführt. „Man muss ja auch erst mal schauen, wo der Schrank auf dem neuen Marktplatz überhaupt hinpassen würde“, so Grävemeyer.

Von Carina Bahl