Die Staatsanwaltschaft hatte einen 37-jährigen Mann aus Peine vor dem Amtsgericht Burgwedel wegen Betrugs angeklagt. Der Handwerker sollte für 22.000 Euro bei einer Familie in Isernhagen die Hausfassade dämmen. Er erhielt eine Anzahlung in Höhe von 1500 Euro, brachte die Arbeiten aber nicht zu Ende und soll zudem unsauber gearbeitet haben. Im Prozess konnte die Staatsanwaltschaft aber keine böswillige Absicht beim Angeklagten mehr erkennen. „Es ist dubios abgelaufen, aber ich sehe strafrechtlich keinen Vorwurf“, sagte die Staatsanwältin zum Ende der Verhandlung. Richter Michael Siebrecht sprach den Mann daher frei.

Über eine Internetplattform hatte die Familie aus Isernhagen im August vergangenen Jahres nach einem Handwerker gesucht, der die Fassadendämmung an ihrem Haus anbringen sollte. Die Fläche soll laut dem Ehepaar, das als Zeugen geladen war, rund 450 Quadratmeter betragen haben. Sie entschieden sich nach mehreren Gesprächen schließlich für den Angeklagten. Besonderes der Vorarbeiter, den er zum Erstgespräch mitgebracht hatte, hatte dabei einen guten und kompetenten Eindruck hinterlassen.

Mit angeblichem Pfusch am Bau hat sich das Amtsgericht Burgwedel beschäftigt. Quelle: Joachim Dege

Arbeiter erscheinen ohne Werkzeug an der Baustelle

Am ersten Arbeitstag erweiterten die Handwerker zu viert zunächst ein bereits vorhandenes Gerüst und begannen dann mit der Tätigkeit. „Wir hätten dabei schon stutzig werden müssen, dass die gar keine Werkzeuge dabei hatten“, sagte die Zeugin vor Gericht. Das Paar stellte daraufhin den Arbeitern den eigenen Styroporschneider zur Verfügung.

Als sich das Paar am Ende des ersten Tages das Ergebnis der Arbeiten ansah, seien sie aus allen Wolken gefallen, sagten sie aus. „Die machten alles krumm und schief. Pro Dämmstück waren immer drei bis vier Zentimeter Versatz drin“, schilderte die Hausbesitzerin vor Gericht. Das Wärmedämmverbundsystem sei so schräg angebracht worden, dass man es wieder habe abreißen müssen.

Am zweiten oder dritten Arbeitstag – über den genauen Zeitpunkt waren sich der Angeklagte und die Zeugen uneinig – habe der Angeklagte schließlich 1500 Euro als Anzahlung gefordert. „Ich habe gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme“, sagte er dem Richter. Er habe die Unterkunft und die Verpflegung für seine Arbeiter sowie deren Lohn zahlen müssen. „Aus eigener Tasche konnte ich das nicht mehr machen“, gab der 37-Jährige an. Die Hausbesitzer kamen der Bitte nach und erhielten dafür auch eine Quittung.

Danach geriet alles aus den Fugen, und das betraf nicht das Dämmsystem an den Wänden. Der Angeklagte schilderte, dass er die drei Arbeiter bezahlt habe. Diese hätten sich vom Geld reichlich Alkohol gekauft und diesen direkt konsumiert. „Das passte mir überhaupt nicht“, gab der Peiner an. Es kam zum lautstarken Streit, woraufhin die Arbeiter ihre Sachen packten und gingen.

Hausbesitzer erstatten Anzeige bei der Polizei

Einige Tage ruhte die Baustelle. Die Hausbesitzer fühlten sich betrogen und erstatteten Anzeige bei der Polizei. In der Zwischenzeit hatte der Angeklagte Kontakt zu seinem Bruder in Frankfurt aufgenommen und diesen um Hilfe beim Fortsetzen der Arbeiten gebeten. Zu fünft oder sechst erschienen die neuen Arbeiter schließlich. Der Bruder habe daraufhin eine Anzahlung von 10.000 Euro gefordert, ohne die er nicht beginnen würde. Als der Mann diese Summe gefordert habe, hätten bei ihm die Alarmglocken geklingelt, sagte der Zeuge vor Gericht. Er habe alle des Grundstücks verwiesen.

Amtsrichter Michael Siebrecht gab in seiner Begründung für den Freispruch an, dass die Zahlung von 1500 Euro „im ordentlichen Verhältnis“ zu der aufgebrachten Arbeitszeit stehe. „Es ist über mehrere Tage gearbeitet worden.“ Der Freigesprochene zeigte sich erleichtert und auch reumütig: „Wenn etwas dumm gelaufen ist, möchte ich mich dafür entschuldigen.“

