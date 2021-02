Isernhagen

Einen irischen Whiskey im Wert von 29,99 Euro hatte ein Hannoveraner im März 2020 im Real-Markt in Altwarmbüchen in seiner Jackentasche verschwinden lassen und an der Kasse vorbeigeschmuggelt. Sein Beutezug endete direkt dahinter: Mitarbeiter hatten ihn beim Diebstahl beobachtet und die Tat prompt zur Anzeige gebracht. Vor dem Amtsgericht Burgwedel offenbarte sich jetzt ein menschliches Schicksal, das letztlich zu einer Einstellung des Verfahrens führte.

Dieb ist seit seinem elften Lebensjahr drogenabhängig

Seit seinem elften Lebensjahr sei er bereits drogenabhängig. „Kokain, Heroin, eigentlich habe ich alles schon genommen“, sagte der Mann auf der Anklagebank. Zig Verurteilungen wegen Diebstahls, Leistungserschleichungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz finden sich seit Jugendtagen in seinem Strafregister. Den Diebstahl im Real-Markt räumte der Hannoveraner dann auch ein. Im November war er erst nach sechs Monaten Haft wegen einer anderen Straftat aus dem Gefängnis entlassen worden.

„Ich habe keine Lust mehr auf Knast“

Trotz des Geständnisses und der diversen Vorstrafen muss der Mann aber nun nicht erneut in Haft. „Sie machen einen guten Eindruck“, bescheinigte ihm der Staatsanwalt. Denn – auch das wurde im Gerichtssaal deutlich – aktuell scheint der Hannoveraner auf dem richtigen Weg angekommen zu sein. Eine Substitution laufe, er lebe aktuell in meinem Männerwohnheim. „Aber ich suche jetzt eine eigene Wohnung und versuche durch die Therapie auch wieder arbeitsfähig zu werden.“ Er sei gelernter Straßenbauer und Maurer und habe einen Gabelstaplerführerschein. „Mir ging es noch nie so gut wie jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf Knast und so etwas“, versicherte er.

Gericht stellt Verfahren ein

Da er nach dem Diebstahl im Real bereits ein halbes Jahr im Gefängnis gesessen habe und die Prognose nun gut sei, beantragte der Staatsanwalt letztlich die Einstellung des Verfahrens. „Sie haben Glück mit diesem milden Staatsanwalt“, betonte Amtsrichter Michael Siebrecht. „Das möchte ich dann auch nicht ausbremsen.“ Der Angeklagte zeigte sich dankbar und verabschiedete sich beim Verlassen des Sitzungssaals mit einem freundlichen „Auf Wiedersehen“ – das er dann wohl überlegt noch schnell korrigierte: „Nein, lieber auf nimmer Wiedersehen!“

Von Carina Bahl