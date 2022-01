Isernhagen

„Irgendwie ist es ja richtig, dass ich hier sitze und jetzt einen auf die Finger bekomme. Es tut mir wirklich leid“. So eine Aussage hört Amtsrichter Michael Siebrecht selten von der Anklagebank – erst recht, wenn es um Verletzungen der Unterhaltspflicht geht. Weil sich eine Mutter jetzt vor Gericht aber so einsichtig und voller Reue gezeigt hat, kam sie letztlich auch noch einmal mit einer milden Geldstrafe davon. Sie hatte mehr als ein Jahr keinen Unterhalt für ihren beiden Kinder in Isernhagen gezahlt.

Mutter zahlt fast 9000 Euro nicht – obwohl sie arbeitet

Angeklagt war vor dem Amtsgericht Burgwedel ein Zeitrahmen von 14 Monaten in den Jahren 2019 und 2020: Insgesamt fast 9000 Euro Unterhaltszahlungen hatte die Frau nicht für ihre Kinder in Isernhagen geleistet, obwohl sie berufstätig war. Ihr Ex-Mann sprach im Zeugenstand von einem noch viel längeren Zeitraum – schon seit 2017 hätte seine Ex-Frau immer wieder keine Zahlungen geleistet, habe Ratenzahlungen ausgesetzt, die in einem Vergleich festgelegt worden waren. „Meine jetzige Frau und ich mussten daher selbst das Geld für die Kinder aufbringen“, betonte der Isernhagener. Auch das räumte die Angeklagte unumwunden ein. „Ich zahle auch gerade nichts“, gestand sie. „Wenn es um meinen Ex-Mann geht, dann stecke ich immer den Kopf in den Sand und schiebe alles beiseite.“

Ihre Erklärung für die nicht geleisteten Zahlungen: Sie habe in dem Zeitraum sehr unterschiedlich hohe Einkünfte erzielt. Obwohl sie in Vollzeit tätig war, hatte sie mit Schichtdienst und Sonderzulagen unterschiedlich hohe Gehälter. „Ich wusste nicht, wie viel ich genau zahlen musste und die Kommunikation mit meiner Anwältin, die das berechnen sollte, war schwierig.“

Staatsanwältin am Amtsgericht Burgwedel: Kinder brauchen jeden Tag etwas zu essen

Diese Ausrede ließen jedoch weder die Staatsanwältin noch der Richter gelten. „Kinder brauchen jeden Tag etwas zu essen, jeden Tag ein Dach über dem Kopf“, betonte die Staatsanwältin. „Es geht hier um Ihre Kinder und nicht um Ihren Ex-Mann.“ Nach diesem Verhalten könne man nicht darauf hoffen, dass die Angeklagte künftig verlässlich zahle. Eine reine Verwarnung sei daher nicht ausreichend. Auch Amtsrichter Siebrecht zeigte kein Verständnis dafür, dass die Frau nichts gezahlt hatte. „Wir reden hier über einen langen Zeitraum. Warum haben Sie nicht längst die Anwältin gewechselt?“ Und überhaupt: „Wenn Sie nicht gewusst haben, was Sie zahlen mussten, hätten Sie doch wenigstens irgendwas zahlen können – so ungefähr wussten Sie doch, was Ihren Kindern zusteht.“

Urteil: 60 Tagessätze à 40 Euro

Letztlich rechnete das Gericht der Angeklagten positiv an, dass diese nicht nur geständig war, sondern auch im Gerichtssaal über ihre Anwältin gleich mehrere Wege aufzeigte, wie sie das Geld nun kurzfristig zahlen wolle. „Bei Unterhaltspflichtverletzungen fordert die Staatsanwaltschaft selbst bei Ersttätern nicht selten Freiheitsstrafen“, erläuterte Siebrecht. In diesem Fall würde jedoch eine Geldstrafe ausreichen. Die Mutter muss nun nicht nur die rund 9000 Euro nachzahlen, sondern obendrein 60 Tagessätze à 40 Euro. „Und denken Sie daran“, mahnte der Richter zum Abschied: „In jedem Monat, in dem Sie nicht zahlen, begehen Sie eine Straftat.“

Von Carina Bahl