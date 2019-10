Isernhagen F.B

Momente, Orte, Menschen, Landschaften – Liedpoesie in deutscher Sprache präsentiert Anett Kuhr mit ihrem Programm „Von einfachen Dingen“. Die Sprachpoetin tritt zum Abschluss der Reihe Kulturherbst Isernhagen am Dienstag, 15. Oktober, im KulturKaffee Rautenkranz auf und will ihr Publikum mitnehmen auf eine Reise ins Reich der Emotionen.

Mit feinem Humor, so Kritiker, beschreibe Kuhr treffend und sanft zugleich die Welt des scheinbar Unscheinbaren. Ihre Geschichten zwischen Schalk und Nostalgie, zwischen Schmerz und Lebenslust weiteten den Blick und wärmten das Herz. Wer sich ihnen öffne, tauche ein in eine Welt voller Wärme, Melancholie und leisem Humor.

Künstlerin erhielt mehrere Preise

Die 1964 in Siegen geborene Künstlerin belegte im Jahr 2008 den ersten Platz beim Rhein-Main Liedermacher-Wettbewerb in Hattersheim und siegte im Folgejahr auch beim Chanson-Festival in Potsdam.

Die in Rottweil lebende Künstlerin untermalt ihre Wortakrobatik mit feinem Gitarrenspiel und nimmt dabei Anleihen bei Klassik, Folk und Jazz. Schon nach wenigen Takten lasse Kuhrs dunkle, samtweiche Stimme Bilder in den Köpfen der Zuhörer entstehen, so Gastgeber Stefan Rautenkranz. Ihre lebensweisen Texte berührten, ihre Melodien gingen unter die Haut.

Die Veranstaltung am Dienstag, 15. Oktober, im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf das Konzert einzustimmen. Karten kosten im Vorverkauf 15 und 20 Euro an der Abendkasse. Reservierungen werden unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegengenommen.

Von Gabriele Gerner