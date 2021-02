Isernhagen

Kinder, die zwischen dem 2. Oktober 2015 und dem 1. Oktober 2016 geboren sind, werden zum Schuljahr 2022/2023 schulpflichtig und müssen in den nächsten Wochen in den Grundschulen angemeldet werden. Das gilt auch für sogenannte Kann-Kinder, die in diesem Sommer in die Schule gehen sollen, aber dann noch nicht sechs Jahre alt sind. Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen an den meisten Schulen die persönlichen Anmeldetermine. Familien finden die Formulare online oder erhalten sie per Post.

Die Grundschule Altwarmbüchen informiert auf ihrer Homepage www.gs-altwarmbuechen.de über die Anmeldemodalitäten. Dort gibt es unter dem Stichwort „Anmeldungen“ alle Informationen und Formulare zum Download.

Grundschulen verschicken Anmeldeunterlagen per Post

Die Friedrich-Dierks-Grundschule in Isernhagen H.B. wird laut Gemeinde alle Unterlagen bis Ende Februar an die Familien verschicken. Die ausgefüllten Anmeldungen müssen dann bis zum 26. März an die Schule zurückgesandt werden. Auch die Grundschule Auf dem Windmühlenberge in N.B. habe sich entschieden, die Unterlagen Anfang März per Post zu versenden, heißt es aus dem Rathaus.

Persönliche Termine in Kirchhorst und Neuwarmbüchen möglich

Die Grundschule Drei Eichen in Kirchhorst und Neuwarmbüchen verschickt die Anmeldeformulare ebenfalls. Eltern können diese per Post oder E-Mail zurückschicken. Zudem wird eine persönliche Anmeldung jeweils von 8 bis 13 Uhr in Neuwarmbüchen am 6. und 7. April sowie in Kirchhorst am 8. und 9. April angeboten.

Für die Anmeldung braucht es einen Nachweis der Masern-Impfung, die Geburtsurkunde des Kindes sowie im Zweifelsfall Gerichtsurteile oder -beschlüsse zum Sorgerecht. Kinder, die zwischen dem 2. Juli und 1. Oktober 2016 geboren worden sind, gelten als sogenannte Flexi-Kinder. Eltern können die Einschulung ihres Kindes um ein Jahr verschieben, das müssen sie aber bis zum 1. Mai 2022 schriftlich gegenüber der Schule erklärt haben.

Von Carina Bahl