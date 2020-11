Isernhagen

Das Problem liegt auf der Hand: Kaum ein Arbeitnehmer hat wohl ausreichend Urlaubstage zur Verfügung, um die komplette schulfreie Zeit seiner Kinder abzudecken. Um die Familien in der Ferienzeit wochenweise zu unterstützen, bietet die Gemeinde Isernhagen auch 2021 wieder eine verlässliche Betreuung für Kinder im Grundschulalter an. Auch Kinder, die sich in den Sommerferien im Übergang von der Kita zur Grundschule oder von der Grundschule zu IGS oder Gymnasium befinden, können angemeldet werden.

Betreuung von 8 bis 16 Uhr im Jugendtreff Altwarmbüchen

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien können Eltern das Angebot für ihr Kind buchen. Die Betreuung gibt es dann täglich von 8 bis 16 Uhr im neue Jugendtreff Altwarmbüchen auf dem Schulcampus am Helleweg – mit einem bunten Programm, Workshops, kleineren Ausflügen und gemeinsamem Mittagessen. Die Anmeldung ist stets nur für eine komplette Woche möglich. Die Teilnahme kostet pro Kind und Woche 90 Euro.

2021 gibt es die Ferienbetreuung in den Wochen vom 29. März bis 1. April, vom 9. bis 27. August und vom 18. bis 22. Oktober. Eine Anmeldung ist ab Dienstag, 1. Dezember, ausschließlich online auf www.unser-ferienprogramm.de/Isernhagen möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt im Februar. Nachfragen sind bei Isernhagens Jugendpfleger Thomas Jüngst per E-Mail an thomas.juengst@isernhagen.de sowie unter Telefon (0511) 61534030 möglich.

Von Carina Bahl