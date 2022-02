Isernhagen

Kinder, die zum Schuljahr 2023/2024 schulpflichtig werden, müssen in den nächsten Wochen an den Grundschulen in Isernhagen angemeldet werden. Schulpflichtig sind Kinder, die zwischen dem 2. Oktober 2016 und dem 1. Juli 2017 geboren sind. Auch die sogenannten Kann-Kinder, die bereits in diesem Sommer eingeschult werden sollen, obwohl sie dann noch nicht ihren sechsten Geburtstag gefeiert haben, müssen jetzt für den Schulbesuch angemeldet werden – das betrifft Jungen und Mädchen, die zwischen dem 2. Oktober 2016 und 31. Dezember 2016 geboren wurden.

Grundschulen verschicken Anmeldeunterlagen per Post

Coronabedingt gibt es nicht an allen Grundschulen persönliche Anmeldetermine. Die Grundschule Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. sowie die Friedrich-Dierks-Grundschule in Isernhagen H.B. haben sich entschieden, den Familien die Anmeldeunterlagen in den nächsten Wochen per Post zuzuschicken; sie bitten um ausgefüllte Rücksendung der Unterlagen.

Die Unterlagen der Grundschule Altwarmbüchen finden sich auf der Homepage www.gs-altwarmbuechen.de unter dem Reiter „Formulare & Downloads“ und „Unterlagen für Schulanfänger“. Rechtzeitig zu den Anmeldeterminen sollen alle Dokumente online verfügbar sein. Die Anmeldungen können an die Schule geschickt werden – alternativ ist auch eine persönliche Anmeldung in der Grundschule an der Bernhard-Rehkopf-Straße in der Woche vom 21. bis 25. März möglich. Die Grundschule Drei Eichen mit ihren Standorten in Neuwarmbüchen und Kirchhost verschickt die Unterlagen ebenfalls per Post. Wer sich persönlich anmelden möchte, kann das am Standort Neuwarmbüchen am 4. und 5. April und in Kirchhorst am 6. und 7. April jeweils von 8 bis 13 Uhr tun.

Neben den Anmeldeunterlagen müssen die Familien mit einem Impfausweis nachweisen, dass die künftigen Grundschüler gegen Masern geimpft sind. Zudem ist eine Kopie der Geburtsurkunde nötig. Das gilt auch für Gerichtsurteile und -beschlüsse zum Sorgerecht.

Entscheidung über Flexi-Kinder bis Mai 2023

Kinder, die zwischen dem 2. Juli 2017 und 1. Oktober 2017 geboren sind, gelten als sogenannte Flexi-Kinder. Das heißt: Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kinder 2023 eingeschult werden sollen – oder doch erst ein Jahr später. Die Entscheidung muss bis zum 1. Mai 2023 gefallen sein. Sollte die Einschulung um ein Jahr verschoben werden, muss das schriftlich gegenüber der jeweiligen Grundschule erklärt werden.

Von Carina Bahl