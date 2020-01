Altwarmbüchen

Erstmals in diesem Winter öffnet das A2-Center in Altwarmbüchen am Sonntag, 12. Januar, seine Türen für den Antikmarkt. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr können Besucher beim Schlendern entlang der Verkaufsstände Waren aus unterschiedlichen Epochen entdecken. Die Schwerpunkte liegen dabei auf exklusiven Uhren, seltenen Münzen, Schmuck, Gold- und Formsilberwaren sowie Gemälden, Möbeln und Skulpturen. „Von alten Sammlerstücken bis hin zu modernen Raritäten gibt es etwas. Es ist alles dabei, was das Sammlerherz begehrt“, verspricht Veranstalter Michael Grimm.

Spezialisten schätzen Wertgegenstände

Darüber hinaus bieten die spezialisierten Händler ausführliche Kaufberatungen an und liefern den Interessierten detaillierte Hintergrundinformationen. Zum besonderen Service des Antikmarktes zählt, dass Besucher Wertgegenstände, insbesondere Gold- und Silberwaren sowie Bernstein, Münzen und andere Raritäten, zur Begutachtung und Schätzung mitbringen können. Sachverständige schauen sich diese Gegenstände an. „Das erfolgt natürlich unverbindlich und kostenlos“, sagt Grimm.

Er rechnet mit 25 bis 40 Verkäufern. „Eine genaue Zahl weiß ich vorher nie, das kann man nicht kalkulieren. Wenn das Wetter schön ist, werden einige unter freiem Himmel ihren Stand aufbauen“, so Grimm. Parkplätze stehen am A2-Center kostenlos zur Verfügung. Für das leibliche Wohl wird durch Verkaufsstände gesorgt. Der Eintritt hat sich in diesem Jahr von 2 auf 3 Euro erhöht. „Die Miete ist teurer geworden“, erklärt der Organisator die Preissteigerung.

Von Mark Bode