Altwarmbüchen

Das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie Ende Februar in der Region Hannover öffnet der Antikmarkt am nächsten Sonntag, 11. Oktober, wieder seine Türen im A2-Center an der Opelstraße in Altwarmbüchen.

Schwerpunkt auf Uhren , Münzen und Schmuck

Unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus können Besucher von 11 bis 16.30 Uhr an den Ständen in der Shoppingmall zwischen Waren aus unterschiedlichen Zeitepochen stöbern. Ein besonderes Augenmerk liegt laut Veranstalter dabei auf exklusiven Uhren, seltenen Münzen, erlesenem Schmuck, Gold- und Formsilberwaren sowie Gemälden, ausgewählten Möbeln und Skulpturen. Fachhändler bieten eine Beratung an, zudem können Besucher mitgebrachte Wertgegenstände von 12 bis 14 Uhr vom Goldschmiedemeister Norbert Arnold aus Hildesheim schätzen lassen.

Der Eintritt zum Antikmarkt in Altwarmbüchen kostet 3 Euro. Verschiedene Stände halten auch Kaffee, Getränke und Snacks bereit. Weitere Informationen sind telefonisch unter (0176) 23122855 erhältlich.

Von Carina Bahl