Isernhagen N.B

Für das Apothekerehepaar Catharina und Andreas Woelki ist es eine Herzensangelegenheit: Es hat seit Juli für Corona-Schutzimpfungen in Afrika Geld gesammelt. In ihrer Delphin-Apotheke in Isernhagen N.B. kamen mehr als 2300 Euro zusammen.

Die Aktion hatte Unicef ins Leben gerufen. In Isernhagen betreut Annegret Jendritzka von der Unicef-Südheide die Sammlung an drei Standorten: in zwei Apotheken und bei einem Allgemeinmediziner.

Isernhagener zeigen große Spendenbereitschaft

„Mit der Spende können etliche Menschen auf dem afrikanischen Kontinent gegen Corona geimpft werden“, sagte Jendritzka bei der Übergabe der Spendendose am Dienstag und bedankte sich bei den Isernhagenern für ihre enorme Spendenbereitschaft. Insgesamt neun Spendendosen konnte sie bei der Apotheke in N.B. bereits leeren. Das sei mit Abstand ein Ergebnis zum Vorzeigen. Wegen der Pandemie werde weltweit gegen das Coronavirus geimpft. Jedoch sei die Impfquote in den afrikanischen Ländern am niedrigsten, sagte Jendritzka.

Sie lobte das Engagement der Woelkis. Sie hätten sich sehr für die Aktion ins Zeug gelegt und neben ihrer eigentlichen Arbeit großen Einsatz gezeigt. Teilweise bis zu 50 Impfnachweise pro Tag hatten die Apotheker digital eingepflegt. „Zudem haben wir unseren Kunden gezeigt, wie sie ihre Impfnachweise auf ihrem Mobiltelefon sichern können“, berichtete Catharina Woelki. Im Gegenzug baten die Apotheker um eine Spende. Und es habe mehr geknistert als geklappert, sagte der 69-jährige Andreas Woelki, der seit 18 Jahren die Delphin-Apotheke betreibt.

Helfen ist Herzenssache

Woelkis bereitet das Engagement für die Allgemeinheit Freude. Sie lebten nach der Devise: „Leben ist geben.“ Mit ihrem Einsatz wollen sie die Impfkampagne in Afrika unterstützen und mit ihrem Tun etwas zurückgeben. Zumal sich einige afrikanische Menschen als Probanden für die Impfstoffe zur Verfügung gestellt hätten, sagte die 59-jährige Apothekerin. „Für uns ist es eine Herzenssache.“

Wie viel Geld bei der Erlenapotheke und bei dem Allgemeinarzt zusammengekommen sind, weiß Jendritzka noch nicht. Bislang habe sie die Spendendosen dort noch nicht geleert. Fest steht indes: Unicef setzt seine bundesweite Spendenaktion für die Impfkampagne in Afrika in den nächsten Monaten fort – auch in Isernhagen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier