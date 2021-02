Ob wild entsorgter Müll, Schäden an Straßenlaternen oder krumme Verkehrsschilder: Damit die Bürger in Isernhagen künftig einfacher Hinweise an die Gemeinde weitergeben können, testet die Verwaltung gerade verschiedene Apps für eine digitale Lösung.

Wilde Müllhaufen wie hier am Altwarmbüchener See gibt es auch in Isernhagen immer mal wieder. Möglicherweise können Bürger sie bald per App an die Gemeinde melden. Quelle: Mark Bode