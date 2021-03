Altwarmbüchen

Auf den ersten Blick erscheint das schon ganz schön sinnfrei: Am Helleweg in Richtung Schulzentrum in Höhe der Fahrbahnschwellen steht linker Hand ein Verkehrsschild, das die Tempo-30-Zone aufhebt. Nämlich jene, die bisher für Isernhagener Straße und Helleweg gleichermaßen galt. Auf gleicher Höhe auf der anderen Straßenseite hingegen steht ein Schild, das die hier zu fahrende Geschwindigkeit eindeutig auf maximal 30 Stundenkilometer begrenzt. Schilda in der Gemeinde Isernhagen? Nein.

Diese so seltsam anmutende Regelung ist dem Umstand zu verdanken, dass es direkt vor dem Schulzentrum einen neuen Zebrastreifen gibt. Ein solcher aber wäre in einer Tempo-30-Zone rechtlich nicht zulässig gewesen. Zum Schutz der Kinder sollen Busse und Elterntaxis die Sackgasse zum Schulzentrum aber keinesfalls mit Tempo 50 entlang fahren. Die clevere Lösung: Ein schlichtes Tempo-30-Schild erhält den gewünschten Status quo und ist zweifellos regelkonform.

Von Sandra Köhler