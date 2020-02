Altwarmbüchen

Das Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See gegenüber dem Crendel-Center füllt sich Schlag auf Schlag: Nach dem benachbarten Architekturbüro Michelmann im futuristischen Bürogebäude LUV8 hat jetzt auch die Aucotec AG ihr neues Haus auf dem Eckgrundstück Hannoversche Straße/Lorbeerrosenweg bezogen. Insgesamt hat der Entwickler von Engineering-Software rund 12 Millionen Euro in den Standort investiert.

Horst Beran, Firmengründer und Vorstandschef, sowie Vorstandsmitglied Uwe Vogt eröffneten die neue Zentrale, indem sie ein Band mit dem Firmenlogo durchschnitten. Nach zweijähriger Bauzeit standen am Montag 120 Mitarbeiter vor der Tür, um nach dem offiziellen Akt in das 3800 Quadratmeter große Gebäude einzuziehen.

Zur Galerie Die neue Firmenzentrale in Isernhagen-Altwarmbüchen ist pünktlich fertig geworden: Rund 120 Mitarbeiter der Aucotec AG können jetzt ihre neuen Büros beziehen. Und das Grundstück bietet noch Erweiterungsmöglichkeiten.

Neubau ist für Aucotec ein Meilenstein

„Für uns ist es ein Meilenstein“, sagte Vogt bei der Begrüßung der Mitarbeiter sowie von Vertretern der Gemeinde Isernhagen und einigen Politikern in der Kantine. Für die seit 35 Jahren bestehende Firma sei der Umzug ein Riesenerfolg. Als vor zwei Jahren mit dem Bau begonnen wurde, hatte sich der IT-Spezialist vorgenommen, im Februar 2020 einzuziehen. „Das hat tatsächlich auch geklappt – und zum vereinbarten Preis“, sagte Vogt.

Seinen ersten Firmensitz hatte Aucotec 1985 an der nahen Ernst-Grote-Straße ebenfalls in Altwarmbüchen gehabt. Damals arbeiteten dort fünf Angestellte. Durch das stetige Wachstum folgte 1990 der Wechsel nach Hannover. Das Unternehmen zog an die Oldenburger Allee im Stadtteil Lahe. Doch auch dieses Gebäude ist mittlerweile zu klein geworden. Von dort aus kehrt die Aucotec AG deshalb nun nach Altwarmbüchen zurück. „Das Interesse der Gemeinde Isernhagen hatte uns überzeugt“, lobte Vogt in seiner Rede und merkte an: „Hier gilt noch ein Wort.“

Ein weiterer Anbau für 50 Mitarbeiter ist möglich

Das viergeschossige Gebäude bietet viel mehr Raum als der letzten Standort. „Ausgerichtet ist der Bau auf 185 bis 200 Mitarbeiter“, sagte Marketingchef Andreas Schünemann. Zudem bestehe die Möglichkeit, auf dem Gelände ein weiteres Gebäude für 50 zusätzliche Mitarbeiter zu errichten. Aktuell beschäftigt Aucotec 160 Mitarbeiter in Deutschland und 260 weitere in Niederlassungen und Partnergesellschaften in 45 Ländern weltweit. „Und das Unternehmen wächst stetig“, sagte der Marketingchef.

Marketingchef Andreas Schünemann zeigt einen Aufenthaltsraum. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Stolz ist Schünemann auf die in jeder Etage mit buntem Mobiliar eingerichteten Ruhe- und Besprechungszonen. Markant findet er auch den lichtdurchfluteten Innenhof, der sich durch alle Stockwerke zieht. Mitarbeiter Stephan Wieder bestätigte das mit seinem ersten Eindruck: „Ich bin begeistert. Alles ist so schön hell“, schwärmte Wieder, der seit 30 Jahren bei Aucotec arbeitet.

Auch Mitarbeiterin Natalya Obydenna lobte die großzügige Ausstattung. „Es ist toll. Das Haus wirkt modern und auch einladend“, sagte die 42-Jährige, kurz nachdem sie mit ihren Kollegen das erste Mal das neue Bürohaus betreten hatte. Corina Bunk und Krisztina Neumärker richteten gleich am ersten Tag ihre Arbeitsplätze ein. „Unser Büro ist sehr schön, aber noch ungewohnt“, sagte Bunk.

