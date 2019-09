Altwarmbüchen

Nach einem Unfall an der Königsberger Straße in Altwarmbüchen sucht die Polizei jetzt nach dem Verursacher. Ein Anwohner hatte am Sonnabend gegen 0.20 Uhr ein Auto beobachtet, das in Richtung Farrelweg unterwegs war. Aus unbekannter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen BMW, den der Halter ordnungsgemäß geparkt hatte.

Der Unfallfahrer kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern entfernte sich vom Unfallort. Beim Zusammenstoß wurde der geparkte BMW nach Polizeiangaben fast an der gesamten Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Nach bisherigen Ermittlungen, vor allem aufgrund der Zeugenaussage, gehen die Polizeibeamten davon aus, dass ein blauer Audi den Unfall verursacht hat. Er müsste deutliche Lackschäden an der Beifahrerseite aufweisen. Die Beamten hoffen auf weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Auto oder dem Fahrer geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Antje Bismark