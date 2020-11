Altwarmbüchen

Nicht durch ein anderes Auto, sondern mit einem Gegenstand sind die Türen eines Audi A3 auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Borsigstraße in Altwarmbüchen beschädigt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und fahndet nach dem Täter.

Bemerkt wurden die Beschädigungen an der Fahrer- und der hinteren linken Tür des Fahrzeugs am Sonnabend gegen 17.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt stand der Audi knapp eine Stunde auf dem Parkplatz. Laut Polizeibericht beträgt der Schaden rund 700 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, ihre Beobachtungen unter Telefon (05139) 9910 beim zuständigen Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

