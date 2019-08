Altwarmbüchen

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befuhr ein 38 Jahre alter Mann gegen 16 Uhr mit seinem VW die Straße von Kirchhorst kommend in Richtung Hannover. Als er nach rechts auf die Opelstraße abbiegen wollte, musste er halten, um einen querenden Fahrradfahrer durchzulassen. Dies bemerkte eine Kia-Fahrerin (25) zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 38-Jährige erlitt beim Aufprall offenbar ein Schleudertrauma. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter