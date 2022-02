Isernhagen

„Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt“ – diese Bilanz zieht Sascha Trampe für die Anmeldungen für Krippen, Kindergärten und Horte in Isernhagen nach einer ersten Auswertung. Der Leiter des Amtes für Jugend, Bildung und Sport der Gemeinde geht zumindest nach jetzigem Stand davon aus, dass ausreichend Plätze für alle angemeldeten Kinder in Krippe und im Kindergarten zur Verfügung stehen. Bei der Hortbetreuung allerdings übersteigt die Zahl der Anmeldungen die freien Plätze.

Krippenplätze: Weniger Anmeldungen durch Corona?

Für die Krippenplätze gab es laut Trampe 128 Anmeldungen bei insgesamt 137 freien Plätzen. Hinzu kämen noch einmal 30 freie Plätze in der Kindertagespflege. Im Krippenbereich habe er dabei einen Trend bemerkt: Weniger Familien meldeten ihre Kinder an. Ein Grund könne auch die Corona-Pandemie sein, so Trampe. Die Sorge vor Ansteckungen, aber auch flexiblere Arbeitszeiten könnten Eltern dazu bewegen, ihre Kinder länger zu Hause zu betreuen. Dabei rechnet die Verwaltung aber mit einem „temporären Effekt“. Wenn wieder Normalität in den Alltag der Familien eingekehrt sei, könnten sich auch wieder mehr Eltern für die Betreuung in der Krippe entscheiden.

Kindergarten: Punktlandung bei den Anmeldungen

„Im Kindergartenbereich ist es eine Punktlandung“, so Trampe. Für die Kindergärten zählte die Gemeinde 250 Anmeldungen bei 249 freien Plätzen. Hinzu kämen 51 sogenannte Flexi-Kinder. Deren Eltern können noch bis Anfang Mai entscheiden, ob sie ihre Kinder einschulen oder noch im Kindergarten lassen. „Es ist noch sehr viel Bewegung drin“, so Trampe.

Dabei scheint wiederum ein Corona-Effekt spürbar: Vor der Pandemie sei etwa ein Drittel in der Kita geblieben, zwei Drittel der Kinder in die Schule gewechselt, sagt Trampe. „Das war jetzt im letzten Jahr genau umgekehrt.“ Diese Entwicklung hatte er im vergangenen Jahr angesichts der Pandemie bereits vorausgesagt. Seine Vermutung damals: Viele Eltern sähen von einer Anmeldung ab, weil sie Sorge hätten, dass die Schule nach den Sommerferien nicht normal stattfinden könne.

Hort: Mehr Anmeldungen als aktuell freie Plätze

Im Hort verzeichnet die Gemeinde 302 Anmeldungen auf 252 freie Plätze. Im Gegensatz zu den Krippen- und Kindergartenplätzen ist der Hort aber eine freiwillige Leistung der Gemeinde. In der Regel gibt es dafür mehr Anmeldungen als freie Plätze. Die Volkshochschule beispielsweise bietet daher an vielen Grundschulen eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder an, die eine Absage für den Hort erhalten haben.

Die Zusagen für die erste Vergaberunde sollen im Frühjahr an die Eltern verteilt werden. Quelle: Caroline Seidel-Dißmannel/dpa (Symbolbild)

In Neuwarmbüchen zählt die Gemeinde 30 Anmeldungen auf 20 freie Plätze, in H.B. 46 auf 20 freie Plätze. In Kirchhorst haben Eltern 78 Kinder angemeldet, 60 Plätze sind dort zu vergeben. Altwarmbüchen verzeichnet dabei das deutlichste Plus bei den Anmeldungen, auch im Vergleich zum Vorjahr. Dort haben Eltern 190 Kinder bei 112 freien Plätzen angemeldet.

Noch Plätze in N.B. frei

Einzig in N.B. sind noch Plätze frei: Dort gab es laut der Gemeinde nur 19 Anmeldungen auf 40 Plätze. Seit Beginn des aktuellen Kita-Jahres hatte sich bereits fast die Hälfte der Kinder abgemeldet. Ein Grund sind die Personalprobleme, mit denen die Gemeinde bei der Hortbetreuung zu den Randzeiten zu kämpfen hat. Aktuell kann die Gemeinde mit dem verbleibenden Personal die Betreuung für eine Gruppe anbieten. Das soll sich aber bald ändern: Ab Mitte August, pünktlich zum neuen Schuljahr soll ein freier Träger dann nicht nur die Ganztags-, sondern auch die Hortbetreuung übernehmen.

Die Anmeldefrist für das neue Kitajahr 2022/2023 endete am 31. Januar. Wie dabei auch individuelle Wünsche hinsichtlich der Ortschaft, Einrichtung und Betreuungszeit berücksichtigt werden konnten, dazu kann die Gemeinde noch keine Aussagen treffen. Die Zusagen aus der ersten Vergaberunde sollen nach der Platzvergabe und Beratung in den Beiräten der Einrichtungen Anfang April an die Eltern verteilt werden.

Von Alina Stillahn