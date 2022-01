Isernhagen FB

Zur ersten Ausstellung des Jahres laden Karin und Stefan Rautenkranz in ihre Galerie an der Hauptstraße 68 ein. Von Sonntag, 23. Januar, bis einschließlich Montag, 18. April, zeigt der Dokumentarfilmer und Fotograf Wolfgang Feik unter dem Titel „Onstage“ seine Jazzfotografien in Schwarz-Weiß.

Seit zehn Jahren setzt er sich intensiv mit Musikern „Onstage“ auseinander. Dabei entstanden Porträts von Jazzmusikern wie Marc Copland, Pee Wee Ellis, Billy Hart, Singer-Songwritern wie Mathew-James White und Robert Carl Blank und Lokalgrößen aus dem Münchener Raum.

Die Leidenschaft gilt der Dokumentation

Wolfgang Feik lebt in Dachau nahe der bayerischen Landeshauptstadt und arbeitet seit den Neunzigerjahren als Kameramann schwerpunktmäßig im Bereich Dokumentarfilm. Feiks Leidenschaft gilt auch in der Fotografie der Dokumentation: dem Sammeln von Momenten, Menschen und Schicksalen.

Auch Sängerin Tina Fischer hat der Fotograf porträtiert. Quelle: Wolfgang Feik

Die Ausstellung öffnet sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr und nach Termin.

Wegen der unsicheren Pandemielage haben sich die Rautenkranz’ entschlossen, die geplante Künstlerführung von Sonntag, 23. Januar, auf Ostermontag, 18. April, zu verlegen.

Aktuell gilt bei Veranstaltungen und dem Besuch des Kulturkaffees die 2G-Regel. Das heißt: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Im KulturKaffee gilt auf dem Flur beim Betreten und Verlassen des Kaffeeraums und auf den Toiletten eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Von Alina Stillahn