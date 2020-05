Isernhagen

Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, darüber rätselt auch die Polizei noch: Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr in der Gartenstadt Lohne ein Fiat auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der 26-jährige Fahrer und zwei weitere im Auto befindliche Personen blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich an der Straße Auf dem Kley. Die Fahrzeugfront des Wagens wurde stark beschädigt. Eine mögliche Unfallursache – so die Polizei in ihrem Bericht – könnte technisches Versagen gewesen sein. Die Untersuchungen dauern an. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer