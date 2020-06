Altwarmbüchen

Durch Zeugenaussagen hofft die Polizei eine Unfallflucht in Altwarmbüchen aufklären zu können. Und das ist passiert: Am Sonnabend streifte ein Auto einen an der Liegnitzer Straße in Altwarmbüchen abgestellten Kleintransporter an der hinteren linken Seite und beschädigte das Fahrzeug. Ohne sich um den angerichteten Schaden weiter zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden. Sie hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer