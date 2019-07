Neuwarmbüchen

Weitgehend ausgeschlachtet haben Unbekannte den Innenraum eines BMW an der Breslauer Straße in Neuwarmbüchen. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, zerstörten die Täter am Wagen eine Scheibe und bauten dann etliche Teile aus: das Lederlenkrad samt Airbag, den Tachometer, ein Head-up-Display (ein Anzeigesystem, dass Informationen ins Sichtfeld des Fahrers projiziert), die Mittelkonsole samt des Bedienelementes sowie des Gangwahlhebels.

Polizei sucht Zeugen

Zur Schadenssumme lagen der Polizei am Donnerstagvormittag noch keine Angaben vor. Sie dürfte sich aber auf etliche Tausend Euro belaufen. Mögliche Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Immer wieder ist es in den vergangenen Monaten in Isernhagen und Umgebung zum Diebstahl teurer Fahrzeugteile gekommen. Besonders häufig betroffen waren dabei Wagen der Marke BMW.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter