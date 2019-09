Kirchhorst

Zwei Männer haben in Kirchhorst am helllichten Tag versucht, ein Auto zu stehlen. Dass der Diebstahl misslang, war augenscheinlich nur der Aufmerksamkeit des Autobesitzers zu verdanken: Als am Sonnabend gegen 15.30 Uhr ein Wagen vor seinem Haus an der Steller Straße/Ecke Moorstraße stoppte, schaute der Mann aus dem Fenster und sah, wie an seinem Audi A 6 die aufleuchtende Warnblinkanlage signalisierte, dass gerade die Zentralverriegelung geöffnet wurde. Verantwortlich dafür waren offenbar die beiden Insassen des Wagens mit hannoverschem Kennzeichen, der neben dem Audi gehalten hatte – sie müssen die Fahrzeugelektronik per Funk manipuliert haben.

Als der Wagenbesitzer hinauslief, fuhr das andere Auto davon. Weder zum Fahrzeugtypen noch zu den beiden Insassen ist Näheres bekannt. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden sollten.

Von Frank Walter