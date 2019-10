Isernhagen N.B

Unbekannte haben in Isernhagen N.B. ein auffälliges und vor allem teures Cabrio gestohlen: Der schwarze Jaguar F-Type hat laut Polizei einen Wert von rund 80.000 Euro. Am Mittwoch gegen 21.45 Uhr stand das Fahrzeug noch unter einem Carport an der Straße Auf dem Windmühlenberge. Am Donnerstag gegen 7 Uhr wurde dann der Diebstahl bemerkt. Wie die Täter ins Auto gelangten und es starten konnten, ist völlig unklar – der Wagen verfügt nicht über die Keyless-Go-Technik, die Diebe bei ähnlichen Taten in jüngster Zeit häufiger manipuliert hatten.

Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des ein Jahr alten Cabrios geben kann, sollte das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (95139) 9910 kontaktieren.

Von Frank Walter