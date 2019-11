Isernhagen F.B

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Isernhagen F.B. einen SUV der Luxusklasse gestohlen: Der schwarz lackierte Range Rover Sport, erst ein Jahr alt, hat einen Wert von rund 90.000 Euro.

Teurer Wagen verschwindet über Nacht

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stand der Geländewagen am Mittwoch gegen 21 Uhr noch an der Hauptstraße nahe der Einmündung der Tiefen Trift. Am Donnerstag gegen 8.30 Uhr war der Range Rover dann verschwunden. Den Tätern dürfte es nach Vermutungen der Ermittler gelungen sein, das „Keyless-Go-System“ zu nutzen. Immer wieder werden Autodiebstähle bekannt, bei denen die Täter das Funksignal der Fahrzeugschlüssel durch technische Geräte von außerhalb des Wohnhauses der Besitzer abfangen. Im Range Rover lagen eine Daunenjacke und eine Fotokamera der Marke Nikon. Ansonsten weist der Wagen keine Besonderheiten auf.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter