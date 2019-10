Kirchhorst

Ein leicht verletzter Autofahrer und 9000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntag um 23.38 Uhr in Kirchhorst. Ein 24-jähriger Autofahrer war mit seinem Ford S-Max auf der Tischlerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Kollberg missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundai. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrzeuge anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Unfallverursacher musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von Thomas Oberdorfer