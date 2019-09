Isernhagen F.B.

Augenscheinlich beim Wenden hat ein noch unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen einen Zaun in Isernhagen F.B. beschädigt. Der Fahrer kümmerte sich anschließend nicht um den angerichteten Schaden und uhr weg. Der Unfall ereignete sich im Werlohweg, in der Zeit zwischen 9.30 und 10.45 Uhr. Ein Pfosten und zwei Zaunelemente wurden demoliert. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 400 Euro an und hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden. to

Von Thomas Oberdorfer