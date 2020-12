Kirchhorst

Wieder eine Unfallflucht in Isernhagen: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen am Straßenrand geparkten VW Passat, berichtet das Polizeikommissariat Großburgwedel. Der Unfall ereignete sich am Freitag zwischen 18 und 18.05 Uhr an der Straße Schulweg in Kirchhorst. Ohne sich um den angerichteten Schaden – geschätzt 500 Euro – zu kümmern, floh der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer