Altwarmbüchen

Eindellungen und diverse Kratzer am Heck seines Škoda entdeckte ein Autofahrer in Altwarmbüchen, als er am Mittwoch zu seinem Wagen zurückkehrte. Er hatte das Fahrzeug in der Zeit von 6 bis 14.20 Uhr in einer Parkbucht an der Potsdamer Straße abgestellt. Eine Nachricht vom Unfallverursacher gab es nicht. Laut Polizeibericht beläuft sich der entstandene Schaden auf 2500 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Von Thomas Oberdorfer