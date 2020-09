Altwarmbüchen

Trotz Gegenverkehrs überholte am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr ein Auto an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen – und das hatte Folgen. Ein entgegenkommender VW Touareg konnte nur noch mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Das wiederum erkannte der Fahrer eines nachfolgende Renault Clio zu spät. Auch er trat zwar noch auf die Bremse, konnte aber einen Aufprall mit dem stoppenden Volkswagen nicht mehr verhindern. Glück im Unglück: Keiner der beteiligten Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt, an den Fahrzeugen entstand aber erheblicher Sachschaden.

Ohne sich um diesen zu kümmern, suchte der Autofahrer, der mit seinem Überholmanöver den Unfall mitverursacht hatte, das Weite. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen Nissan X-Trail handeln. Nach dem Fahrer des Wagens fahndet nun die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer