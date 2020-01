Kirchhorst

Nach einem Unfall im Gewerbegebiet Erdbeerfeld in Kirchhorst ist der Verursacher geflüchtet. Nun sucht die Polizei nach ihm. Der Unbekannte hatte am Freitag zwischen 8 und 12 Uhr an der Sattlerstraße vermutlich beim Ausfahren von einem Grundstück einen blauen Citroën C1 am Heck beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel melden, Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter