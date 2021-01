Altwarmbüchen

Diese Polizeikontrolle dürfte für einen 19-jährigen Autofahrer noch einige Folgen haben: Am Freitagmorgen hielten Beamte des Polizeikommissariats Großburgwedel gegen 8 Uhr den jungen Mann mit seinem Auto auf dem Franz-Steinke-Weg in Altwarmbüchen an. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Nummernschilder seines Wagens offensichtlich nicht zu dem Fahrzeug gehörten, an das sie montiert waren. Zudem fiel den Beamten auf, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Sie veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel.

Von Thomas Oberdorfer