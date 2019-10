Altwarmbüchen

Eines steht fest: Aufgeben wollen sie nicht. Im Gegenteil. Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport“ (BON-HA) wollen weiter gegen die Nachtflüge am Flughafen Hannover-Langenhagen kämpfen. 40 Besucher haben sich bei einer Veranstaltung der Initiative am Freitagabend im Altwarmbüchener Hotel Amadeus über den Stand der Dinge informiert.

Nachtflugregelung läuft Ende des Jahres ab

Worum geht es? Die Genehmigung für die Nachtflüge läuft am 31. Dezember dieses Jahres aus. Eine Dekade lang hatte die Vereinbarung Bestand. Aktuell wird die neue Nachtflugregelung, die dann ab 2020 gelten soll, im Wirtschaftsministerium debattiert. Der Flughafen möchte künftig gerne eine zeitlich unbegrenzte Regelung und auch eine Erlaubnis, dass künftig viele Frachtmaschinen noch unbegrenzt den Flughafen anfliegen dürfen, berichtete BON-HA-Sprecher Dieter Poppe bei der Veranstaltung.

Fluglärm stört 30.000 Bürger

Die Bürgerinitiative indes will nicht nur dieses Genehmigungsverfahren kippen, sondern juristisch gegen den Nachtflugverkehr zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens vorgehen. Das gehe erst, wenn die neue Regelung vorliege, informierte der Sprecher. Der Grund für die angestrebte Klage: Immer mehr Lärm am Nachthimmel stört den Schlaf von rund 30.000 Bürgern rund um den Flughafen, so die Initiative. Deshalb setzen sich die Gegner aus Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen und Langenhagen seit 2017 gegen die steigenden Nachtflüge am Airport Hannover ein. Ihr Argument: Der nächtliche Lärm schadet der Gesundheit.

70-seitige Stellungnahme ans Ministerium geschickt

Um den gesundheitlichen Aspekt zu begründen, hatte die BON-HA ein Gutachten in Auftrag gegeben. Herausgekommen ist dabei eine 70-Seiten umfassende Stellungnahme von gleich mehreren Experten aus den Bereichen Medizin, Ökonomie, Technik und Verwaltung, die beim Wirtschaftsministerium eingereicht wurde. Bislang gibt es laut Poppe keine Reaktion auf das aufwendig erstellte Gutachten. „Das interessiert offenbar keinen.“

Dieses Gutachten widerspreche das erste Mal der Studie von Lothar Hübl. Der Professor hebt in seinem Gutachten die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens vor und damit auch die Notwendigkeit der Nachtflüge. Ohne sie sei die Zukunftsfähigkeit des Standort infrage gestellt, zudem seien 1000 Arbeitsplätze gefährdet, befürchtet Hübl. Diese rein wirtschaftlichen Thesen attackiere erstmals die Bürgerinitiative, so Poppe.

Mehr Ferienflieger als Frachtflugzeuge

Der Nachtflugbetrieb in Langenhagen ist laut Sprecher Poppe für die lokale Wirtschaft keineswegs bedeutend. Für die Initiative stehe fest, dass nicht die Frachtflieger, sondern die Ferienflieger Hauptanteil am nächtlichen Flugverkehr hätten. Dazu lieferte Poppe Vergleichszahlen für die jeweils sechs verkehrsreichsten Monate eines Jahres: Nach seinen Worten gab es 1985 in diesem Zeitraum rund 800 nächtliche Flugbewegungen, aktuell seien es 11.000. Und für beide Zahlen gelte: Nur rund 10 Prozent davon entfallen auf Frachtflieger, „der ganz große Rest sind Passagiermaschinen“, sagt Poppe. Und der Nachtfluggegner befürchtet, dass künftig noch mehr Maschinen am nächtlichen Himmel über der Region auftauchen werden. „Wir gehen von einer Zunahme des nächtlichen Flugverkehrs bis 2030 von 30 Prozent aus.“

Ein Kirchhorster berichtete bei der Veranstaltung über die Entwicklung der Lärmbelästigung in seinem Dorf. Er hatte 1980 dort ein Haus gebaut. „Damals war es noch eine ruhige Zone, und nachts gab es keinen Krawall.“ Aber: Schon fünf Jahre später sei es losgegangen. Mittlerweile könne er nicht mehr schlafen, weil direkt über seinem Schornstein die Flugzeuge mächtig Lärm machten. Deshalb rief der Kirchhorster dazu auf, auch weiterhin gemeinsam gegen die Nachtflüge zu protestieren. Dabei gebe es immer wieder die Gegenargumente: Die Leute sind in die Nähe des Flughafens gezogen und wussten von dem Lärm. Dem entgegnete er: „Damals waren es auch nicht so viele Flieger.“

Weitere Pläne der Bürgerinitiative

Wie geht es weiter? Die Bürgerinitiative will die Städte und Gemeinden sowie die Politiker ins Boot holen, sowie ihr Anliegen bei weiteren Veranstaltungen publik machen und strebt zudem die Klage vor dem Oberverwaltungsgericht an. „Wir geben nicht auf“, sagte Poppe selbstbewusst.

