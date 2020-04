Altwarmbüchen

Die Verkehrsbelastung senken, die Aufenthaltsqualität in der Mitte Altwarmbüchens erhöhen und sie so attraktiver machen, ist das Ziel der derzeit laufenden Zentrumssanierung. Dazu gehört auch eine weitgehend barrierefreie Umgestaltung des Herzens Isernhagens, des Rathausplatzes.

Schluss mit der Tristesse: Bäume, Leuchtstelen, Sitzgelegenheiten, kontrastfarbige Pflasterungen, Wappen der Ortsteile und Partnerstädte sollen den Wohlfühlfaktor dort erhöhen. Der Verwaltungsausschuss hat nun grünes Licht für den knapp 1,5 Millionen Euro teuren Bauabschnitt gegeben. Die Gemeinde erwartet Zuschüsse in Höhe von etwa 587.000 Euro. Eine Zustimmung des Rates ist nicht mehr notwendig.

Anzeige

Neue Gestaltung für mehr Aufenthaltsqualität

Auf dem Rathausplatz tobt mitunter das pralle Leben. Donnerstags können sich die Altwarmbüchener dort auf dem Wochenmarkt mit Obst, Gemüse, Backwaren, Fleisch, Geflügel, Eiern und regionalen Spezialitäten versorgen. Auch Veranstaltungen wie das Moorfest des Vereins Kulturtresen locken viele Menschen dorthin. Doch abseits solch malerischen Treibens ist der Platz eher trist und lädt nicht unbedingt zum Verweilen ein. Das soll mit der Umgestaltung anders werden. Ziel ist ein „bewegter Platz“: ein Ort mit diversen Blickfängen. Die Isernhagener sollen den Platz künftig nicht nur als Verkehrsweg begreifen, sondern ihn auch als Bereicherung empfinden.

Mitte des Rathausplatzes wird kontrastreich gepflastert

Ganz einfach ist das aber nicht: Das macht die Mitte des Platzes deutlich. Sie wird auch künftig dringend für Veranstaltungen gebraucht, muss deshalb frei bleiben. Bänke können deshalb nicht aufgestellt werden. Um sie trotzdem ansprechender zu gestalten, soll sie mittels einer neuen Pflasterung – einem sogenannten Pflasterteppich mit kontrastfarbigen Pflasterbändern in verschiedenen Grautönen – betont werden. Umlaufend ist eine barrierefreie Einfassung aus Granitbändern mit Fräsungen vorgesehen. Diese sollen gleichzeitig als taktile Leitstreifen für Menschen mit Sehbehinderungen dienen. Jenes Leitsystem zieht sich den Planungen zufolge über den gesamten Platz und wird an der Bothfelder Straße fortgesetzt.

Das Kunstobjekt „Blaues Band“ ist zwar symbolträchtig, aber mittlerweile optisch ziemlich schäbig. Es soll in anderer Weise in die neue Pflasterung des Rathausplatzes aufgenommen werden. Quelle: Sandra Köhler

Der Verwaltungsausschuss nahm aber auch noch Änderungen an den vorgelegten Plänen vor. So wird es die eigentlich vorgesehene Trinkwassersäule aus Edelstahl auf dem Platz nicht geben. Der zu hohe Unterhaltungsaufwand, der aus Gründen der Hygiene notwendig gewesen wäre, schreckte die Kommunalpolitiker ab. Ob seiner Symbolträchtigkeit verschwindet das mittlerweile schäbig anmutende Kunstobjekt „Blaues Band“ nicht komplett: Vielmehr soll das für den Fluss Wietze, der alle sieben Ortschaften der Gemeinde miteinander verbindet, stehende Band etwa in Form von Kunststoffpunkten ins Pflaster eingearbeitet werden.

Neben Grau und Blau soll es auch mehr Grün auf dem Platz geben: Einzelne neue Bäume im Randbereich sollen für Akzente sorgen und umgeben von Holzbänken zusätzlichen Raum zum Ausruhen und Verweilen bieten. Auch bestehende Bäume sollen um solche Sitzgelegenheiten ergänzt werden.

Wappen für Partnerstädte und Ortsteile

Um den Platz möglichst sauber zu halten, sollen mehrere Papierkörbe aufgestellt werden. Rings um den Pflasterteppich sind Leuchtstelen vorgesehen. Diese sollen abends für mehr Licht und somit auch für ein subjektiv höheres Sicherheitsgefühl bei den Passanten sorgen. Im Eingangsbereich zum Rathausplatz werden Fahnenmasten aufgestellt, und in der Nähe des Rathauseingangs könnten Wappen der Partnerstädte in das Pflaster eingelassen werden.

Weitere Wappen sollen zudem verdeutlichen, dass das Rathaus in Altwarmbüchen auch für die anderen Isernhagener Ortsteile zuständig ist. Für jedes Dorf der Gemeinde soll ein solches auf einer 1,30 Meter hohen Granitstele zu beiden Seiten der Bothfelder Straße aufgestellt werden. Der Mittelteil der Straße – der Umbau läuft derzeit – wird in die Umgestaltung des Rathausplatzes einbezogen. Außerdem sollen noch zusätzliche Beete angelegt und Fahrradständer aufgestellt werden. Alle Maßnahmen zusammen sollen für mehr Aufenthaltsqualität auf dem Platz sorgen.

Weiterhin Verkehrseinschränkungen an der Bothfelder Straße

Die Gemeinde hat zudem noch eine nicht ganz so erfreuliche Nachricht für die Isernhagener: Die Verkehrseinschränkungen im Zentrum werden länger anhalten als bislang geplant. Die Bauarbeiten ziehen sich voraussichtlich bis Ende Mai hin, teilt Gemeindesprecherin Svenja Theunert mit. Die Gründe: zum einen der viele Regen im März, zum anderen die Corona-Krise, die die Arbeiten in den vergangenen Wochen aufhielten.

Die Verkehrseinschränkungen dauern an: Bis Ende Mai bleibt die Bothfelder Straße für Autos gesperrt. Quelle: Sandra Köhler

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler