Darf man wirklich Hamburgs berühmte Elbphilharmie bemühen, wenn es um einen profanen Zweckbau wie den Bahnhof in Isernhagen H.B. geht? An dem Leute sich nur aufhalten, um schnell wegzukommen, statt wie im Konzerthaus in der Hansestadt gern auch noch die dritte Zugabe zu genießen?

Doch Parallelen gibt es durchaus, und das nicht nur, weil man von Isernhagen aus per Zug direkt nach Hamburg fahren kann. Denn die Bauwerke an der mächtigen Elbe und der plätschernden Mehlbeeke weisen gleich zwei Parallelen auf: die drastischen Verzögerungen und die explodierenden Baukosten. Jetzt wollen die Beteiligten den gordischen Knoten endlich durchschlagen.

Umbau sollte schon 2018 beginnen

Mehrere Gespräche hatten Bahn, Region und Gemeinde zuletzt geführt, um das Projekt Bahnhof endlich zu einem guten Ende zu führen. Ursprünglich hätte der Umbau des Haltepunktes bereits im Frühjahr 2018 beginnen sollen. Doch daraus wurde gleich aus mehreren Gründen nichts, und das hat auch mit den Kosten zu tun.

Am meisten drängt aus Sicht der Bahn-Verantwortlichen die Verlängerung des Bahnsteigs in Fahrtrichtung Celle und Hamburg. Dieser misst zwar mehr als 200 Meter, doch das ist mittlerweile zu wenig – exakt 21 Meter zu wenig. Der Hintergrund ist die starke Nachfrage auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg. Wegen der Kapazitätsanforderungen besonders im Hamburger Umland verkehren auf dieser Linie mittlerweile Sieben-Wagen-Züge. Die Zugführer des Unternehmens Metronom zwingen die noch fehlenden 21 Meter Bahnsteig in Isernhagen, quasi auf den Zentimeter genau anhalten zu müssen. Das dürfen sie nur per Ausnahmegenehmigung, es kostet Zeit und belastet den minutiös getakteten Fahrplan.

Probleme verzögern die Bahnsteigverlängerung

Doch die Bahnsteigverlängerung stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Als bei den Vorarbeiten zunächst ein Oberleitungsmast versetzt werden musste, waren die Signale für die „Langsamfahrstelle“ defekt, sodass die Deutsche Bahn die nächtlichen Arbeiten aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagen und verschieben musste.

Der zweite Versuch gelang, doch Monate später trafen die Auswirkungen der boomenden Baukonjunktur dann auch die Region Hannover als Auftraggeberin für die Bahnsteigverlängerung. Wie mancher privater Hausbauer auch fand die Region in einer ersten Ausschreibung keine Baufirma. Der nächste Versuch brachte dann die nächste böse Überraschung: Statt der ursprünglich geplanten 420.000 Euro verlangte der günstigere der beiden Bewerber 1,2 Million Euro. Der Region war das deutlich zu happig, und für eine neuerliche Ausschreibung erwartete sie auch kein besseres Ergebnis.

Bahn und Region schnüren Ausschreibungspaket

Was also tun? Die Region und die Deutsche Bahn haben sich nun ein neues Konzept überlegt, um mit ihrer Ausschreibung der Bauarbeiten endlich zum Erfolg zu kommen. Sie wollen die Bahnsteigverlängerung zusammen mit dem barrierefreien Ausbau des Zugangs zu den Gleisen zu einem Paket schnüren. Letzterer war ohnehin geplant, denn die steilen Rampen hoch zu den Bahnsteigen stellen gerade körperlich eingeschränkte Menschen vor Probleme.

Die Hoffnung ist, dass sich so Synergieeffekte ergeben, damit Firmen ein wirtschaftliches Angebot abgegeben. Für die Gesamtausschreibung braucht es allerdings eine Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes. Erst wenn das Amt die Pläne abgesegnet hat, kann die Ausschreibung erfolgen. „Nach der derzeitigen Terminplanung ist der Ausbau für das Jahr 2022 vorgesehen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung für die Isernhagener Ratspolitiker.

Zuletzt wird der Vorplatz umgebaut

Erst nach der Bahnsteigverlängerung und dem Anbau neuer, flacherer Rampen als Aufgänge soll der dritte Bauabschnitt hin zu einem moderneren Haltepunkt folgen – voraussichtlich 2023. Arbeiter sollen den von Schlaglöchern übersäten 1800 Quadratmeter großen Vorplatz neu gestalten. Für Autofahrer soll eine Park&Ride-Anlage gebaut werden, für Radfahrer eine Bike&Ride-Abstellanlage. Für diese Infrastrukturmaßnahme ist die Region Hannover zuständig – sie wird auch die Rechnung zahlen müssen. Aktuell gehört der Vorplatz noch der Deutschen Bahn, die dieses Areal jedoch noch 2020 der Gemeinde übergeben will. Damit wird die Gemeinde ab diesem Jahr auch für die Unterhaltung und die Verkehrssicherheit auf dem Vorplatz zuständig sein. Natürlich immer vorausgesetzt, dass der Zeitplan jetzt zu halten ist.

