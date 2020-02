Isernhagen H.B

Für die Anwohner der Bahnlinie im Bereich von Isernhagen H.B. ist es erst einmal vorbei mit der nächtlichen Ruhe: Die Deutsche Bahn Netz AG lässt von Dienstag, 18. Februar, bis Freitag, 6. März, Arbeiten an den Bahngleisen vornehmen. Nicht die Arbeiten selbst, die montags bis freitags von 0 bis 5 Uhr durchgeführt werden, sind der Grund dafür, sondern die notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit der Arbeiter im Gleisbereich zu gewährleisten.

Von 0 bis 5 Uhr schrillen die Rottenwarnanlagen

Die Menschen gerade in Isernhagen H.B. sind es bereits gewöhnt: Erst im vorigen Sommer hatten sie Ähnliches erlebt. Wie damals lässt die Deutsche Bahn auf der Strecke Hannover– Celle nun wieder Baugrunduntersuchungen für das Bahnprojekt Hamburg/Bremen-Hannover – auch bekannt als Alpha-E – vornehmen. Dabei will die Bahn die Kapazität der Schieneninfrastruktur in Norddeutschland bis zum Jahr 2030 erweitern und Engpässe auflösen. Zudem plant sie, die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Hannover zu verkürzen – unter anderem, indem ICE-Züge auf der Strecke zwischen Hannover und Celle künftig schneller fahren.

Von vielen Anliegern als nervtötend empfunden werden die schrillen Warntöne der Rottenwarnanlagen, die zum Schutz der Bauarbeiter installiert werden. Doch ohne diese geht es nicht. Denn während sich der Bautrupp aus Hannover kommend auf dem Gleis in Fahrtrichtung Celle vorarbeitet, werden Züge das Nachbargleis in langsamer Fahrt nutzen. Für die Arbeiter im Gleisbett bedeuten diese eine ständige Gefahr. Deshalb sind die Rottenwarnanlagen für sie lebensnotwendig. Ertönen die Signaltöne, bleibt genug Zeit, sich aus dem Gefahrenbereich zu bewegen. Da mehrere solcher Signalanlagen hintereinander montiert werden, lässt sich abschätzen, wie weit der Zug noch entfernt ist.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler