Altwarmbüchen

Auch an diesem Wochenende lohnt sich ein Besuch beim Musik- und Kulturfestival des Vereins Kulturtresen. Gleich drei Bands spielen an drei Tagen auf der Jacobi-Bühne vor der ehemaligen Hauptschule an der Jacobistraße in Altwarmbüchen: Albers Ahoi!, Brazzo Brazzone und die Rockhouse Brothers. Bereits ab jeweils 15 Uhr ist der Biergarten geöffnet.

Am Freitag, 6. August, um 19 Uhr bringt das Quintett Albers Ahoi! Hamburger Hafenflair nach Isernhagen und entführt sein Publikum auf eine musikalische Reise von Hamburg nach Haiti: Mit reichlich Seemannsgarn, maritimen Titeln, Gassenhauern und Chansons. Am Sonnabend, 7. August, ebenfalls um 19 Uhr, wird es rasant: Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble sorgen für gute Stimmung mit einem bunten Mix aus Polkarhythmen, Funk, Latin- und Balkan-Beats. Am Sonntag, 8. August, sind um 15 Uhr die Rockhouse Brothers an der Reihe. Wer wissen will, wie Wolfman, Jamie und Joey Fünfzigerjahre-Rock-’n’-Roll mit zeitgenössischen Partyhits kombinieren, sollte vorbeischauen.

Karten gibt es auch an der Tageskasse

Die einzelnen Ticketpreise finden sich online auf www.kulturtresen.de. Auf der Homepage können die Karten direkt gekauft werden, das ist aber auch am Veranstaltungstag vor Ort möglich. Zudem gibt es die Karten in der Buchhandlung Lesenest im Zentrum Altwarmbüchens an der Bothfelder Straße.

Für die Kontaktnachverfolgung ist ein Einchecken per Luca-App möglich, alternativ gibt es die klassische Papierliste.

Von Sandra Köhler