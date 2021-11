Isernhagen H.B

„Von null auf 100 und wieder von 100 auf null“, so beschreibt Barbara Merkel ihren Start in der Vereinsgaststätte des Reit- und Fahrvereins Isernhagen. Im Januar 2020 hatte sie die Gaststätte übernommen. Seit die vorherige Betreiberin, 2015 die Gaststätte aufgegeben hatte, standen die Räume leer. Die Freude sei groß gewesen, als sie unter dem alten Namen Cavaletti wieder Leben in die frisch renovierte Vereinsgaststätte brachte, erzählt Merkel. Doch die Corona-Pandemie hat die neue Wirtin auch rasch wieder ausgebremst.

„In einem Verein, in dem ich so eingebunden bin, fühle ich mich wohler, als in einem eigenen Restaurant als Einzelkämpferin“, sagt die Langenhagenerin. Bis zur Schließung des Hallenfreibads Godshorn 2017 hatte sie dort das Bistro Pastallissimo betrieben. Außer dem Cavaletti hat Merkel im Sommer auch den Imbiss am See in Bissendorf-Wietze geführt.

Eltern beobachten Kinder durch das Panoramafenster der Vereinsgaststätte Cavaletti in Isernhagen H.B.

Viele von Merkels Gästen stehen mit dem Reit- und Fahrverein in Verbindung. Außer den Mitgliedern des Vereins sitzen auch häufig Familien bei ihr in der Gaststätte. Eltern und Großeltern des Reitnachwuchses gucken gern ihren Kindern und Enkeln durch das Panoramafenster zu, welches das Cavaletti von der Reithalle trennt, erzählt sie. Currywurst und Kaffeespezialitäten mit Ausblick auf Pferde: Das kommt gut an. „Das Schönste ist, dass ich meine Gäste ein wenig umsorgen kann“, sagt Merkel. Vor allem beim Frühstück lasse sie sich daher gern auch mal eine Überraschung einfallen.

Mit einem Kaffee können Eltern und Großeltern im Cavaletti ihren Kindern und Enkeln beim Reiten zusehen. Quelle: Max Baumgart

„Aber am besten gefällt mir der Kontakt zu meinen Gästen“, ergänzt sie. Es komme häufig zu Gesprächen, bei denen auch ein wenig über den Reitsport gefachsimpelt werde. Mitglied im Reit- und Fahrverein ist die Langenhagenerin derweil nicht. Auch auf den Rücken eines Pferdes zieht sie nichts. „Einmal streicheln und das reicht mir“, sagt sie lachend. Anders war es noch in ihrem Bistro im Godshorner Hallenfreibad: Dort ist sie ab und an auch schwimmen gegangen. „Das Schwimmen fällt mir leichter als das Reiten“, erzählt sie.

Gäste haben das Cavaletti in Isernhagen H.B. nicht vergessen

„Wir möchten wieder auf 100 kommen“, sagt Merkel. Sie und ihr Mitarbeiter Yilmaz Bingöl haben nicht das Gefühl, dass die Pandemie ausgestanden ist. Der Betrieb in der Vereinsgaststätte läuft erst langsam wieder an. Merkel erinnert sich an ihren Anfang im Cavaletti. „Einige schöne Feiern haben hier schon stattgefunden.“ Sie lässt ihren Blick durch die Gaststätte schweifen. „Beide Räume waren gerammelt voll.“ Für große Feiern nutzt Merkel einen zusätzlichen Raum, der direkt an das Bistro anschließt.

Durch das Panoramafenster im Cavaletti können die Gäste in die Reithalle des Reit- und Fahrvereins sehen. Quelle: Max Baumgart

„Um ein frisches Geschäft in Gang zu bringen, war es eine sehr missliche Situation“, sagt sie. Die Pandemie zwang sie zum Umdenken. Zur Abholung und als Lieferdienst hat sie ihre Gerichte angeboten. Auch ihr Dreirad mit Grill, Kocher und Kaffeemaschine sei öfter im Einsatz gewesen, um ihre Gäste an der frischen Luft zu bedienen. „Das schlimmste Gefühl ist es, wenn man komplett vergessen wird“, sagt Merkel. Damit das nicht geschieht, hatte sie sogar Infozettel verteilt.

Anscheinend haben ihre Gäste sie nicht vergessen, denn Merkel schaffte es mit ihrem Konzept durch alle Lockdowns. Doch auch die Verordnungen und Kontrollen für den regulären Betrieb seien nun anstrengend. „Damit muss man kämpfen“, sagt sie. Dennoch wolle sie Schritt für Schritt den Betrieb der Vereinsgaststätte wieder hochfahren.

Verein: Reit- und Fahrverein IsernhagenBetreiber: Barbara MerkelKontakt: Telefon (0511) 51530370 – Burgwedeler Straße 43, 30916 IsernhagenÖffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 15.30 bis 21 Uhr sowie sonnabends bis montags von 10 bis 19 UhrSitzplätze: 20Empfehlung des Hauses: Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen

Von Max Baumgart