Isernhagen

Autofahrer müssen in der nächsten Woche Umwege einkalkulieren: Weil die Fahrbahn im Bereich des Festplatzes abgesackt ist, stehen an der Hagenstraße in K.B. Reparaturarbeiten an. Diese beginnen am Mittwoch, 21. Oktober, um 6 Uhr und dauern 24 Stunden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt über die Straßen Am Ortfelde und Burgwedeler Straße. Die Busse fahren, wie bereits bei der Sperrung im vergangenen Jahr, über die Straßen Auf dem Windmühlenberge und Bergstraße in N.B. An diesen Straßen gilt für die Zeit der Arbeiten ein Halteverbot, teilt die Gemeinde Isernhagen mit.

Hagenstraße ist ab Montag halbseitig gesperrt

Verkehrsbehinderungen auf der Hagenstraße müssen Fahrer aber schon ab Montag, 19. Oktober, ab 6 Uhr hinnehmen. Enercity richtet dort eine Baustelle ein und repariert eine kaputte Trinkwasserleitung. Während der Arbeiten – bis zur Vollsperrung am Mittwoch – regelt eine mobile Ampelanlage den Verkehr.

Von Katerina Jarolim-Vormeier