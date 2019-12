Kirchhorst

Kirchhorst soll kräftig wachsen dürfen: Der nicht öffentlich tagende Regionsausschuss hat am Dienstag beschlossen, die Planungshoheit über eine Freifläche in Kirchhorst an die Gemeinde Isernhagen zurückzugeben. Er stimmte wie erwartet der Rücknahme der sogenannten Freiraumsicherung in diesem Bereich zu, das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) soll entsprechend geändert werden. Zuvor hatte sich bereits der Ausschuss für Regionalplanung mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen.

Baugebiet mit 335 neuen Wohnungen in Kirchhorst

Die Änderung des RROP ist die Grundvoraussetzung für die Entwicklungspläne der Gemeinde. Diese sehen vor, die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche an der Steller Straße gegenüber dem Edeka-Markt zu einem Neubaugebiet samt Dorfgemeinschaftshaus und Gastronomie zu entwickeln. In einem ersten groben Schema der Gemeinde ist von 335 Wohneinheiten die Rede, die dort entstehen sollen – in Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern, aber auch in 30 Mehrfamilienhäusern mit bis zu drei Voll- und einem zurückgesetzten Staffelgeschoss.

Es soll auch barrierefreie und preisgünstige Wohnungen, wie sie im gesamten Gemeindegebiet Mangelware sind, geben. In der Vergangenheit hatte unter anderem Kirchhorsts Ortsbrandmeister den Mangel an bezahlbarem Wohnraum moniert und dies als einen Grund für den Mitgliederschwund in der Ortsfeuerwehr angeführt. Zu viele Jüngere müssten Kirchhorst verlassen, weil sie keine passende Wohnung fänden.

Zeitplan ist noch völlig offen

Einen Zeitplan, wann das kommunale Bauland erschlossen und vermarktet werden soll, gibt es noch nicht. Nach der Änderung des RROP muss die Gemeinde den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan erstellen. In den einzelnen Schritten der Bauleitplanung ist auch jeweils eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen.

Von Frank Walter