Dutzende Bäume verleihen der Neuwarmbüchener Straße in Kirchhorst ihren Alleecharakter. Staatliche, jahrzehntealte Exemplare wechseln sich dort mit einigen Nachpflanzungen ab. Doch an einer Stelle, wenige Meter von der Einmündung der Straße Schilfgrund entfernt, findet sich momentan nur aufgewühlte Erde statt eines Baumes: Ein Unbekannter hat dort eine frisch gepflanzte Linde gefällt und samt der beiden Stützpfosten mitgenommen. Und dies ist beileibe kein Einzelfall: Es war bereits der vierte Baum, der an dieser Stelle seit dem Frühjahr 2017 verschwunden ist. Gemeindeverwaltung und Polizei stehen vor einem Rätsel.

Dieb sägt den Baumstamm durch

Ziemlich genau vor einem Jahr hatte diese Zeitung schon einmal über die seltsame Diebstahlserie in Kirchhorst berichtet. Auch damals hatte eine drei Meter hohe Linde nur wenige Wochen auf dem Grünstreifen an der Neuwarmbüchener Straße gestanden. Für die Gemeinde war es bereits der dritte Versuch gewesen, die Lücke in der Allee zu schließen. Der nunmehr vierte Diebstahl passierte laut Polizei in der Zeit vom 6. bis 12. Januar.

Zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter an der Neuwarmbüchener Straße in Kirchhorst einen frisch gepflanzten Baum entfernt. Quelle: Frank Walter

Angestellte des Betriebshofs der Gemeinde hatten den aktuellen Baum erst zum Jahresende gepflanzt – nach den Erfahrungen der Vergangenheit diesmal extra ein etwas größeres Exemplar, um es dem Dieb schwerer zu machen. Zwei Arbeiter waren dafür angerückt. Sie hoben das Pflanzloch aus, stellten den Jungbaum hinein, bedeckten den Wurzelballen mit Erde, schlugen die beiden Stützpfosten ein und befestigten den Baumstamm mit Tauen an den Pfosten. Unterm Strich standen so Material- und Arbeitskosten von etwa 200 Euro.

Der unbekannte Dieb wiederum muss ebenfalls einigen Aufwand betrieben haben, um auch den nunmehr vierten Jungbaum zu entfernen. Der Baumstamm ist glatt abgesägt, der Baum samt der beiden zuvor eingegrabenen Stützpfosten verschwunden. Ein anderer Baum an derselben Stelle war zuvor auch schon ausgegraben und dann entwendet worden. Eine Anwohnerin kann nicht verstehen, dass der unbekannte Baumfäller offenbar gar nicht fürchtet, entdeckt zu werden. „Hier rollt doch so viel Verkehr durch, alle Autos zur Glockenheide müssen da lang“, sagt die Frau.

Vom Baum ist nur der Stumpf stehen geblieben, in den Löchern daneben steckten die Stützpfähle. Quelle: Frank Walter

Gemeinde will nicht klein beigeben

Laut Gemeindesprecherin Svenja Theunert hatte an dieser Stelle im Jahr 2016 ein großer Baum gefällt werden müssen. Der Stamm hatte wegen eines Pilzes Weißfäule entwickelt, er war nicht mehr standsicher. Mit ihren Nachpflanzversuchen will die Gemeinde seitdem die Allee an der Neuwarmbüchener Straße wieder komplettieren. Warum das augenscheinlich irgendjemandem nicht in den Kram passt, darüber wird nicht nur im Rathaus gerätselt. Dass jemand einen Baum an diesem Standort als Sichthindernis empfindet, ist zumindest unwahrscheinlich. Der Standort liegt an keiner Einmündung oder Straßenecke, sondern an einem geraden Stück Straße zwischen zwei älteren Bäumen.

Kirchhorsts Ortsbürgermeister zum Baumdiebstahl : „Bedauerlich, nicht in Ordnung“

Auch Ortsbürgermeister Herbert Löffler kann sich auf die Diebstähle keinen Reim machen: „Bedauerlich“ und „nicht in Ordnung“, so kommentiert er den Baumdiebstahl. Sein Rat an die Gemeinde lautet nun, an dieser Stelle keinen neuen Pflanzversuch mehr zu unternehmen. „Wie lange will man das Spielchen denn mitspielen? Es wird ja nicht besser, und das ist das Geld der Steuerzahler.“ Löffler sieht dabei in dieser Hinsicht durchaus Parallelen zum Wertstoffsammelplatz am Kirchhorster See. Diesen hatte die Gemeinde zum Jahresende schließlich aufgegeben, nachdem das Problem illegaler Müllablagerungen dort einfach nicht in den Griff zu bekommen war.

Die Gemeinde hingegen will an der Neuwarmbüchener Straße nicht klein beigeben. „Die Baumreihe soll wieder geschlossen werden“, teilte Svenja Theunert am Dienstag mit. Die Gemeinde hat auch den neuerlichen Baumdiebstahl bei der Polizei angezeigt. Wer Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 an das Kommissariat Großburgwedel wenden.

Nur der Baumstumpf der Linde ist stehengeblieben. Quelle: Frank Walter

