Isernhagen F.B

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren, das Auto krachte gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 14 Uhr mit seinem Fiat 500 auf der Kreisstraße 115 von Neuwarmbüchen in Richtung Isernhagen F.B. unterwegs. Plötzlich soll ein Insekt durchs offene Fenster ins Fahrzeug geflogen sein, welches den jungen Fahrer offenbar stark ablenkte: Er bemerkte nach Polizeiangaben einen vor ihm fahrenden Bus zu spät und wich nach rechts aus, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Im Seitenraum in Höhe Am Wienkamp prallte der Kleinwagen gegen einen Baum, kippte um und blieb dann auf der Fahrerseite liegen.

Da zunächst unklar war, wie der Fahrer den Unfall überstanden hatte, schickte die Einsatzleitstelle einen Rettungswagen. Wie sich schnell herausstellte, war der 24-Jährige jedoch mit dem Schrecken davon gekommen.

Feuerwehr streut Betriebsstoffe ab

Weil Betriebsstoffe aus dem Wrack ausliefen, wurde die Ortsfeuerwehr Isernhagen F.B. alarmiert. Die neun Einsatzkräfte streuten die Flüssigkeiten ab. Die Fahrbahn war für kurze Zeit halbseitig gesperrt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei prüften, ob der Baum gefällt werden muss. Der Fiat wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 Euro.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter