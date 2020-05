Isernhagen H.B

Alte Eichen prägen das Straßenbild in den Isernhagener Bauerschaften. Viele Menschen beäugen es deshalb argwöhnisch, wenn irgendwo eine Kettensäge angelassen wird, um einem neuen Haus oder einer Garage Platz zu verschaffen. In Isernhagen H.B. musste am Montag ein besonders stattlicher Baum weichen – doch das geschah aus gutem Grund.

„Wir hätten den Baum sehr gern erhalten“, sagt Harald Müller. Er gehört der Eigentümergemeinschaft an, auf deren Grundstück an der Burgwedeler Straße gegenüber der Bahnhofstraße die etwa zwölf Meter hohe Eiche zum großen Teil stand. Vielen Autofahrern war der Baum besonders im Blick, weil die örtliche Bürgerinitiative gegen die Verkehrsbelastung auf der L 381 an ihm mit Transparenten ihren Protest sichtbar machte. Doch ein im Oktober vergangenen Jahres erstelltes Gutachten stand einer Rettung entgegen. In der Expertise heißt es, dass der Baum nur halbseitig belaubt und der Stamm morsch sei. Außerdem habe der holzzerstörende Hallimasch-Pilz die Wurzeln befallen.

Die Anwohner Hagen Schweitzer (links) und Harald Müller zeigen die alte Verletzung des Baumes, die im Laufe der Jahre zur Schwächung beigetragen hat. Quelle: Mark Bode

Baum war nicht mehr standsicher

Am Stammfuß war der Baum verletzt. Diese Wunde war laut Experten schon sehr alt. Durch diese Schädigung konnte die Fäulnis in den Stamm eindringen. Die Eiche war aufgrund der zuletzt trockenen Sommer gestresst und dadurch angreifbar. Der Pilzbefall setzte dem Baum zusätzlich zu. „Viele Nachbarn fragen: Warum erhaltet ihr den Baum nicht? Aber die Gefahr, dass er bei einem Sturm umkippt und auf die Straße fällt oder vorbeigehende Menschen trifft, ist zu groß“, sagt Anwohner Hagen Schweitzer. Das Gutachten bestätigt dies: „Der Baum ist nicht stand- und bruchsicher“, ist dort nachzulesen.

Die Eigentümer wehren sich entschieden gegen Vermutungen, das Fehlen einer Baumschutzsatzung in Isernhagen zum Fällen des Baumes auszunutzen, ohne dafür bürokratischen Aufwand betreiben zu müssen. „Wir wollen die schönen Bäume möglichst erhalten und das Bild vom Ortsteil H.B. weiter aufrechterhalten. Aber die Sicherheit geht einfach vor“, sagt Müller, der für die SPD im Ortsrat sitzt. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Eigentümergemeinschaft nach eigener Aussage den Zustand des Baumes regelmäßig prüfen lassen. Einige Äste waren mit Gurten abgesichert, um nicht auf die Straße zu fallen.

Routine: Unternehmen fällt Baum in wenigen Stunden

Innerhalb weniger Stunden kürzten die Geschäftsführer Florian und Bastian Scheer sowie drei Mitarbeiter des Uetzer Unternehmens am Montag die Äste der Eiche. Florian Scheer und Kevin Kühne arbeiteten sich auf zwei Hebebühnen voran. Aus Sicherheitsgründen musste die Burgwedeler Straße halbseitig gesperrt werden, Ampeln regelten den Verkehr. Teilweise stauten sich die Autos mehrere Hundert Meter weit auf der Ortsdurchfahrt.

Kevin Kühne arbeitet in einer Wolke aus Sägespänen. Quelle: Mark Bode

„Die Arbeit ist für uns nichts Besonderes, so etwas machen wir jeden Tag. Aber der Verkehr ist das Problem“, sagte Florian Scheer. Mit einem riesigen Häcksler und unter tosendem Lärm wurden schließlich die Äste direkt vor Ort geschreddert und per Lastwagen abtransportiert. Bis zum frühen Nachmittag waren die Arbeiten abgeschlossen.

Ganz allein bezahlen mussten die Anwohner die Fällung nicht. Eine Vermessung des Areals durch die Gemeinde Isernhagen hatte kürzlich ergeben, dass der Baum über das Grundstück der Eigentümergemeinschaft hinausging. In der Folge erklärte sich die zuständige Straßenmeisterei bereit, ein Drittel der Kosten von gesamt 2500 Euro zu übernehmen.

Die Arbeiter haben die Eiche bis auf den unteren Stamm heruntergeschnitten. Quelle: Mark Bode

Autofahrer haben nun bessere Sicht

Auch wenn der Verlust der stattlichen Eiche schmerzt, die Anwohner profitieren letztlich auch von der Fällung: Sie können nun beim Verlassen des Grundstücks mit dem Auto ohne Sichthindernis die Burgwedeler Straße nach links einsehen. „Das war mit dem Baum schwierig“, so Müller. Deshalb befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite seit Langem ein Spiegel. „Aber der war im Winter oft vereist oder auch mal beschlagen“, erklärt Schweitzer. Vor diesem Hintergrund ist auch noch unklar, ob an der Stelle eine neue Eiche gepflanzt werden soll. Zunächst soll ohnehin der noch vorhandene Stumpf des alten Baumes weiter verrotten.

Von Mark Bode