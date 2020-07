Isernhagen H.B

Weil Zimmerleute am Montag, 20. Juli, einen Dachstuhl auf einem Neubau an der L381 montiert haben, bildete sich insbesondere in Richtung Großburgwedel ein Stau. Den Kran, der die Holzkonstruktion des Neubaus in die Höhe hievte, hatte die beauftragte Firma aus Platzgründen auf der Fahrbahn abstellen müssen. Hierfür musste am nördlichen Ortseingang zwischen Nolteweg und Auf der Heide die Fahrbahn in Richtung N.B. gesperrt werden.

Verkehr staut sich vor Baustelle an der L381

Für die Dauer der Montage regelten Baustellenampeln den Verkehr auf der Burgwedeler Straße. Zumindest zeitweise waren die Ampelphasen unterschiedlich lang. Aus Richtung Großburgwedel schafften es gegen 11.30 Uhr rund zehn Fahrzeuge, bei Grün den Engpass zu durchfahren. In Richtung Großburgwedel konnten lediglich vier Wagen den Baustellenbereich passieren. Erschwerend kam hinzu, dass die Region derzeit die K113 zwischen Großburgwedel und Isernhagen F.B. sanieren lässt. Mehr Autofahrer als sonst waren daher auf der L381 unterwegs.

Immerhin: Laut der Gemeinde Isernhagen ist die Ampelanlage an der Hausbaustelle in H.B. den nunmehr letzten Tag in Betrieb gewesen. Weitere Sperrungen sollen nicht mehr nötig werden.

Ein auf der Burgwedeler Straße abgestellter Kran hievt die Holzkonstruktion auf das Dach. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Von Katerina Jarolim-Vormeier