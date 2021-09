Kirchhorst

Passend zum zurückkehrenden Sommerwetter kann am Kirchhorster See wieder Beachvolleyball gespielt werden. Die neue „Wählervereinigung für Kirchhorst!“ hat zusammen mit vielen Helfern das Volleyballfeld entkrautet und einen Spender gefunden, der ein neues Netz gestiftet hat. Dieses ist schon aufgebaut und mit einem Spiel des TuS Altwarmbüchen gegen den SSV Kirchhorst eingeweiht worden. Das Netz bleibt dauerhaft hängen und kann jetzt von jedem am See bespielt werden, teilt die Wählervereinigung mit.

Von Carina Bahl