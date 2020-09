Isernhagen

Mit oder ohne Maske? Bei den Einschulungsfeiern von Gymnasium und IGS für die neuen Fünftklässler gab es in der vergangenen Woche beides zu sehen. Bei manchem hat das für Verwirrung gesorgt, dabei war alles rechtens.

97 Kinder mit je einer Begleitperson und dazu mehrere Lehrer saßen am Freitag ohne Maskenpflicht bei den beiden Einschulungsfeiern der IGS in der Agora. Tags zuvor hatte das Gymnasium an gleicher Stelle seine Fünftklässler in vier Veranstaltungen willkommen geheißen – „zur Sicherheit mit Maske“, wie Schulleiterin Christina Bielefeld sagte.

Am Sitzplatz durften die Masken runter

„Muss so eine Einschulungsfeier ohne Maskenpflicht bei den Behörden eigentlich genehmigt werden? War das mit dem Gesundheitsamt abgesprochen?“, fragt nun ein Leser mit Blick auf die beiden IGS-Feiern. Gesamtschulleiter Jens Könecke verweist auf die Einladungen: Die Teilnehmer mussten ihre Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Erreichen ihrer Sitzplätze in der Agora tragen. Dann durften sie sie absetzen. Schließlich war bei der Bestuhlung genug Abstand zum nächsten Doppelplatz gelassen worden. Dennoch blieben manche Masken oben.

Das Kultusministerium bestätigt auf Nachfrage, dass die IGS die aktuell geltende Verordnung eingehalten hat: Auf dem Weg zum Platz sei auch bei Einschulungsfeiern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Danach könne sie bei entsprechendem Abstand zu Personen aus anderen Haushalten abgenommen werden, sagt eine Sprecherin.

Von Frank Walter